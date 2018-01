"Dis moi quel porno tu regardes, je te dirai qui tu es" pourrait-être le titre de l'enquête menée par Marina Rollman qui a découvert les dernière tendances en matière de porno.

Hier soir, alors qu’on était avec mon amie Rébecca, comme tous les jeudis, occupées à se faire des tresses en parlant de chevaux… Rébecca m’apprend qu’une des catégories de pornographie ayant le plus de succès à l’heure actuelle, c’est les scènes se déroulant dans des fitness. Le sexe à la gym.

Et je dois vous dire que ça m’étonne à moitié… Parce que depuis 6 mois, je suis moi-même abonnée à une salle de sport. Alors, ça se voit pas encore parce que là je me concentre surtout sur les muscles de fond. Le diaphragme, extenseur ulnaire du carpe, celui qui fait bouger les oreilles tout ça… Mais donc je suis devenue une habituée des lieux et je dois dire qu’effectivement, y’a une tension sexuelle dans ces endroits aujourd’hui, Un truc de dingue !

C’est notamment du aux tenues. J’ai essayé d’acheter une brassière de sport la semaine passée. J’en ai pas trouvé une qui ne soit pas rembourrée.

C'est à dire que tu te mets un décolleté de push-up de galbe infini pour aller faire du sport. Et toutes les fringues de sport actuellement c’est comme ça. Fini les shorts informes et les couleurs moches. Tout le monde est arnaché dans ces trucs ultra moulants, entre peau de poisson moiré et tenue de soirée SM. Tout en noir mi-cuir mi-gore tex luisant.

Et c’est pas que tu cours ou que tu tapes dans des ballons. Tout le monde veut se faire des fesses donc tout le monde est là cambré, dans ces juste au corps en latex à se faire de l’œil en faisant des mouvements hyper lents… C’est tellement chargé érotiquement ! C’est des donjons !

Les meufs sont maquillées. Les types coiffés. Y’a de la vieille musique de club. Les mecs boivent des trucs bleu mystérieux pour tenir plus longtemps. En vrai, on dirait déjà un set de porno.

Mais donc je suis allée faire une recherche sur ces histoires de porno et il se trouve que les gros sites de streaming de pornographie publient chaque année des statistiques. Et dans le bilan de Pornhub par exemple on apprend que 3732 petabytes de données ont été transférés via le site, ce qui… en bytes normal fait pas mal, on apprend que les visiteurs qui restent le plus longtemps par visite sur le site sont les Philippins. Avec 13minutes28 en moyenne… Philippin, tu sens le masturbateur attentionné. D’abord il s’invite à dîner. Il se replace une mèche derrière l’oreille en souriant. Se parle de voyages, de projets, de ses rêves, il se propose de finir la soirée chez lui… Une fois que c’est terminé, il évoque l’idée de se présenter à ses parents. Ils font ça bien.

Et enfin mon information préférée se trouve dans le top des termes de recherches apparus en 2017… En vrac on y trouve :

• “ghetto booty” qu’on pourrait traduire par… fessier de banlieue ?

• “sexo en espanol” qu’on pourrait traduire par…sexe dans Gerard Piqué ou Pedro Almodovar

Et enfin mon terme de recherche à succès préféré :

• “surprise anal” ou sodomie surprise.

Alors c’est vrai que moi, comme Leila, quand je pense surprise je pense à Kinder surprise, anniversaire surprise, surprise du chef à la limite. Mais là c’est quand même plus… j’allais dire frontal mais pas vraiment. Alors, c’est vrai que les surprises ça fait toujours plaisir mais celle-là...

Avant de pratiquer dans la vie demandez-vous… et finalement des fleurs ? Tu vexes rarement avec des fleurs. Des billets de concert. Ou une chaussure orthopédique. Des attentions moins originales certes mais … Et c’est sûrement moi qui suis vieux jeu, mais c’est vrai que le sexe anal, ça fait partie de ces activités…

Je préfère que tout le monde soit au courant comme une plongée en apnée ou une conversion religieuse. J’ai l’impression que ça se passe mieux quand tous les participants savent où ça va. T’as pas envie de rentrer chez toi y’a tout ton entourage en blanc On te jette un verre d’eau dessus. On te fout une gaufrette dans la bouche et… SURPRISE ! T’ES CATHOLIQUE.

Sodomie surprise donc… Tout un programme. Déjà que quand tout le monde est d’accord, parfois ça patine. Bref tout ça pour vous dire les amis : Mon anniversaire c’est le 9 août et J’AI HORREUR DES SURPRISES.