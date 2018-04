Marina Rollman quitte sa Suisse natale pour s'installer en France, occasion pour elle de découvrir les joies qui accompagnent les démarches administratives.

Vous sentez depuis quelques semaines ? Le chômage qui baisse, le bonheur des Français qui remonte, quelque chose dans l’air…Y’a une certaine joie de vivre…Un espoir retrouvé…

Une nouvelle vigueur…Qui n’est pas sans rappeler ce qu’on ressent pour la cocaïne qui arrive vers 6h du matin chez Leïla…

Alors qu’on commence tous à piquer du nez et que bientôt la guerre fera rage pour savoir qui prend le canapé, et qui dort dans la cuisine, sur un tapis de fortune fait de cahiers du cinéma et de cheveux de Laurent Delahousse qu’elle a péniblement récolté sur la brosse de celui-ci…

Après avoir forcé la porte de sa loge à France 2 en criant “JE VOUS JURE QUE JE LE CONNAIS”

Mais donc ce parfum de renouveau dans l’air c’est parce que la France sent que bientôt…J’emménage ! Eh oui les amis…

Bientôt j’arrête les allers retours hebdomadaires avec ma Suisse adorée…Bientôt je ne serai plus cette présence furtive dans l’Hexagone, comme un père absent qu’on adule parce qu’il nous fuit…

Non bientôt, je serai là tout le temps, et vous aurez tout le loisir de vous lasser. D’abord ce sera des détails…La France arrêtera de s’épiler…Et puis moi je passerai de plus en plus de temps à l’étranger…Et puis un jour la France regardera les photos dans mon portable, et elle verra des dizaines de photos de l’Espagne…Elle me demandera de m’expliquer

“QU’EST-CE QU’ELLE A DE PLUS QUE MOI CETTE TRAINÉE ?!

- Une dizaine de degrés”

Et on se quittera comme ça avec la France. Je lui rendrai ma carte vitale… Elle sourira émue… On se prendra une dernière fois dans les bras et on se laissera sur ce quai de gare… Et puis je finirai par faire du stop parce qu’il y aura grève.

Mais on n’en est pas encore là. Puisqu’avant de pouvoir emménager… Il va falloir que j’ouvre un compte bancaire en France. Mais pour ouvrir un compte bancaire en France…

Faut être résidant. Et puis pour être résidant bah…il faut un compte bancaire en France.

VOUS LA VOYEZ ARRIVER LA SITUATION QUI TE BRISE LES OVAIRES ???

Et c’est que la partie immergée de l’iceberg. En vrai, en essayant d’emménager chez vous, je suis en train de découvrir…La magie de l’administration française !