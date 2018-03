Marina Rollman essaie ce matin de nous expliquer ce qu'est le métier d'instagrammeur...et ce que ça peut rapporter...!

Récemment j’ai croisé dans le train un couple d’instagrammeurs. Instagrammeur, qu’est-ce que c’est ? Bah c’est un métier dont on peut bien vivre… Mais que je ne saurais expliquer à ma grand-mère. Un peu comme le rôle de Tom dans cette émission !

Mais plus concrètement ce sont des gens qui…Prennent des photos d’eux-mêmes et de leur quotidien…Tellement jolies…Qu’ils arrivent à en vivre…

Et c’est un boulot de dingue d’avoir un vrai beau compte instagram ! Il ne suffit pas d’être vaguement photogénique ! Par comparaison, les auditeurs pourront aller voir le compte instagram de Nagui…Qui a beau toutes les semaines recevoir les plus beaux comédiens, les plus incroyables chanteuses, les auteurs les plus élégants, à chaque fois qu’il poste une photo : On ne sait jamais si c’est un musée Tussaud macédonien ou des sosies de bal musette…

Donc instagrammeur, c’est un vrai boulot et c’est un boulot qui peut rapporter. Vous vous rappelez dans les années 90, Linda Evangelista parlant d’elle-même et de ses collègues top-model de l’époque avait dit “On ne se lève pas à moins de 10’000 dollars la journée” ! Ce qui doit faire regretter à Nicolas Demorand de ne pas avoir mieux pris soin de sa peau…

Mais donc 10’000 pour se lever il y a 30 ans et aujourd’hui… Bah si elle est bien cadrée… Une photo, même prise depuis son lit, elle peut rapporter à un instagrammeur la même somme. C’est là qu’on constate que les millénaires pendant lesquels on s’est posé la question de l’alchimie : Comment changer le plomb en or ?

En fait c’était une métaphore. La vraie question c’était comment changer l’anodin en extraordinaire ? Comment faire de la photo d’un toast un gagne-pain ? Et la formule : c’est un filtre instagram.

Mais jusqu’où doit-on mettre en scène sa vie ?