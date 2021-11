L'autre jour, Marina est allée dormir chez des amis, entourée d'enfants hurleurs, de tailleurs de haies fous et de pilotes du weekend ...

Bonjour les amis,

L’autre jour, date de tournée, donc spectacle qui finit tard et après évidemment… Bain de foule, photos, autographes… Je bénis quelques bébés… Puis fête d’après spectacle, groupies, drogues, concours de limbo… Et je finis par dormir chez une amie.

Et je me dis, allez je suis fou, j’avais eu deux dates la veille, j’enchaînais le lendemain sur encore cinq jours de tournée je me suis dit allez, t’as beau être accro au boulot, t’es claquée, demain matin tu dors jusqu’à 10h. Et moi je dors pas le matin donc là vraiment j’avais l’impression que d’être décadente, Mouammar Kadhafi, déconne baroque…

Sauf que le lendemain matin à partir de 8h dans la très jolie chambre d’amis de ma pote, j’entends les enfants des voisins du dessus qui commencent à jouer. Alors quand on dit que des enfants “jouent” quand on se trouve à l’étage sous les dits enfants généralement ça veut juste dire que des enfants piétinent avec des petites chaussures à mi-chemin entre des talonnettes de flamenco et des sabots lestés au plomb, puis tombent, puis hurlent, puis se relèvent et recommencent ce cycle infernal, jusqu’à leur prochain moment de “calme” c’est-à-dire un repas, une sieste, ou si on est un parent soucieux du bien-être de ses voisins, jusqu’à leur départ en internat.

Je suis pas compliquée dans la vie, je fais avec, donc quand je commence à comprendre le cycle infini et que je choppe un peu la rythmique je m’adapte et replonge dans un quart de sommeil quand soudain 9h… Un voisin se met à … tailler ses haies. Bien sûr.

Parce quelle manière de mieux dire que tu hais ta femme, ta vie et le monde en général que d’utiliser dès la première heure, du premier jour de libre de ta semaine une lame à dents montée sur un moteur de 25cm3. Donc une arme médiévale et l’équivalent d’un demi scooter pour faire un truc TOTALEMENT INUTILE.

Les haies tout le monde s’en branle. Le bruit tout le monde déteste. Et c’est JAMAIS une urgence.

Jamais personne de l'histoire de l'humanité n'a appelé le 18 et n'a eu cette conversation :

“- 18 bonjour quelle votre urgence ?

- Des haiiiiiiies. Des haies partout qui débordent.

- On arrive immédiatement madame, tenez bon !. Appel à toutes les unités on a un code Tuyas !”

Mais idem, je suis quelqu’un de conciliant. Je me dis si cette personne choisit ce moment, elle doit avoir une bonne raison. Et donc je reste encore un peu au lit dans l’espoir d’un peu de repos bien mérité quand soudain… À 9h27 : vrooooooo vroooooooo!! Je réalise que l’appartement de mon amie se trouve sous le couloir aérien d’un aéroport de loisir. Aéroport de loisirs c’est important de le préciser. Donc ça veut dire que non content de pouvoir produire des enfants ou tailler des haies, y’a des gens leur kiff, le weekend, c’est de monter dans un biplace et de se faire un petit kiff en voyant chez eux. Mais depuis là-haut, attention !! Et ce faisant de faire chier un bassin de population de centaines de milliers de gens…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !