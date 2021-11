Ce matin, Marina nous conseille de nous aimer, de nous kiffer …

Bonjour les amis,

Aujourd’hui je viens pour faire mon mea culpa. Je me suis trompée. Des années que je traie sans vergogne les mamelles du féminisme faciles en blâmant les hommes cis hétéro de tous les maux du monde, or, je me fourvoyais car vous souffrez. Vous souffrez tellement messieurs…Je m’en suis rendu compte car cette semaine je jouais dans une salle, à Lyon où … tous les mecs qui y bossaient étaient beaux. Les techniciens tout le monde à sa manière, sublime. Et je leur ai dit. Et ils étaient là “roh mouifff non hahah tu non roooh”. Ils ne le savaient pas, ne voulaient pas l’entendre, ne pouvaient pas le croire, étaient mortifiés qu’on leur dise. Et je me suis dit quelle prison dans laquelle vous vivez. De ne pas avoir le droit de vous aimer. Parce que c’est profondément ancré en vous cette histoire, ça commence très tôt.

Petit déjà, le gamin cis hétéro ne peut pas faire quoi que ce soit qui tendrait vers le beau… Un foulard, une jolie coupe de cheveux, une démarche gracieuse… Qu’est-ce qu’on lui dit ! “AAAAAH TU SUCES DES BITES” Et le gamin dit “mais non”... Et les autres sont là “ C’EST EXACTEMENT CE QUE QUELQU’UN QUI SUCE DES BITES DIRAIT”!!

L’homosexualité comme insulte suprême mais déjà prenons ça là. L’homophobie c’est très grave en soi pour la communauté LGBT mais c’est aussi très grave pour le message contradictoire que ça envoie aux gars cis hétéro.

T’es censé adorer un pénis : le tien ! Le dessiner partout dès le CE2, être obsédé par le projet de lui faire voir le monde, en faire des blagues constantes mais JAMAIS t’approcher d’un autre, ça c’est le mal absolu ! On voit bien déjà la tension énorme… Qui donne naissance à ces espaces de liberté ambigüe que sont la lutte, le bras de fer ou le rugby … Où enfin on vous laisse flirter avec l’idée de toucher des corps qui vous ressemblent, de jouir un instant de cette physicalité “oh oui qu’est-ce que t’es beau, qu’est-ce que t’es fort”… Mais pour la peine vous repartez avec un cocard. Y’a quand même une punition.

Pendant que nous on a le droit de se faire des tresses ou du yoga ou juste d’arriver en soirée et dire à une pote “MAIS T’ES TELLEMENT BONNE” en lui tâtant les eins. Or on se prend pas des patates parce qu’on s’aime.

