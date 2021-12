Ca-y-est, Marina, qui a encore son beau passeport rouge à croix blanche, est devenue parisienne! La capitale l'a eu à l'usure...

Bonjour les amis,

Ca y est, ça y est, ça y est ! Vous m’avez convertie ! Paris m’a eue à l’usure ! J’ai encore le passeport suisse, mon beau passeport rouge à croix blanche mais c’est de la poudre aux yeux ! Je suis devenue parisienne et ça me désole.

La semaine dernière je me suis entendue dire à un type qui sortait d’un bus dont je voulais également sortir et qui au lieu de continuer à marcher est resté devant les portes du bus m’empêchant d’en descendre… Je me suis entendue lui dire à haute voix… “VOILÀ SSUUUUUUUPER MAINTENANT ON CIRCULE TOP GÉNIAL ALLEZ !!” Sur ce ton.

Je n’ai dit ni bonjour, ni pardon, ni excusez-moi, ni voudriez-vous bien puis-je vous demander de… Je lui ai braillé dessus ironiquement qui plus est ! Comble de la saloperie.

Et rebelotte quelques jours plus tard en arrivant dans une gare et les gens sortaient du quai par une porte et faisaient les retrouvailles en famille devant la porte bloquant tout le monde. Idem.

Je sors de mon corps et je me vois dire : “OK, ON SE DIT BONJOUR UN PEU PLUS LOIN LES AMIS !” Un monstre. Et à la fois … Je me demande si parfois, c’est pas plus simple de manœuvrer avec des despotes comme moi… De parler à un monstre qui dit “moi moi moi moi” plutôt qu’avec les gens qui s’excusent constamment de vivre. Je m’explique…

Ca fait quelques temps que je me suis mise à réfléchir à la notion du syndrome de l’imposteur et… Même si je sais que c’est un truc bien réel, qui arrive à plein de gens moi comprise, au bout d’un moment je me suis dit mais en fait… Sous couvert d’humilité et de manque de confiance en soi et ses aptitudes… Est-ce qu’il y aurait pas aussi une forme d’obsession de soi qui régit ce genre de sentiments ? Tel le gars qui en descendant du bus et au lieu de circuler de manière fluide se perd en lui-même, dans sa contemplation, ses rêveries, que sais-je et qui au final fait chier tout le monde…

Est-ce que chez les gens qui doutent, les gens trop humbles, les gens qui se déprécient y’aurait pas aussi un peu un truc qui pompe l’air des autres ? Les gens qui s’aiment pas trop en fait, qui constamment te disent : “Nan mais toutes façons moi je suis nulle… Nan mais moi faut pas me demander, je suis bête avec ces trucs-là… Nan mais ça me va pas, t’façons rien me va, t’façons je suis moche… Nan mais choisis toi, moi j’ai des goûts de chiottes…”

Sous couvert d’être effacés et pas prétentieux… EST-CE QU’ILS PRENDRAIENT PAS DE LA GIGA ÉNERGIIIIIIE À TOUT LE MONDE ?! À DEMANDER LA PERMISSION AVANT DE RESPIRER?!

