Aujourd’hui, je relaie cette histoire de projet de loi américain qui consisterait à revenir sur Roe v. Wade…

Roe v. Wade c’est donc la décision de justice qui avait entériné la liberté d’avorter sur une base constitutionnelle… Et donc la Cour suprême projette d’annuler cette loi, ce qui fait que dès juin, les Etats-Unis pourraient se retrouver avec une gestion non plus fédérale mais par état du droit à l’avortement… Ce qui en pratique signera une disparition de ce droit dans la plupart des états conservateurs et ouvrira la porte à la criminalisation complète de l’avortement à long terme.

Bon… Déjà LOL. On sent qu’on va se poiler, cette chronique s’appelle pas “La DrôLe d’HuMeUr” pour rien.

Mais voilà donc aujourd’hui on va parler droits reproductifs. Prenons les choses par le début : déjà cette décision de la cour suprême, elle a pas encore été prise et on devait même pas être au courant.

À ce stade, c’est un projet qui a fuité, un document qui est arrivé dans la presse alors que la cour suprême en est encore aux réflexions préliminaires sur la question…

Bon. Pour des gens qui veulent grosso modo interdire l’avortement… C’est quand même super que leur démarche commence avec “oops, petit accident, on pensait qu’on y était pas encore et finalement splooch”, c’est fort symboliquement. Ils ont cassé une capote psychanalytique. Et ils font genre ils sont fâchés que la nouvelle de leur projet ait fuité dans la presse, moi je pense ils sont un peu contents.

C’est un badge de coolitude auprès de tes copains conservateurs quand t’es à la cour suprême de t’attaquer au mastodonte qu’est l’avortement. Je suis sûre ça a leaké parce qu’ils en pouvaient plus de se retenir d’en parler. Ils étaient trop surexc.

C’est comme arriver direct au boulot après une soirée. T’es consciente que tu sens bizarre et que ton maquillage il est un peu à l'arrache, mais tu fais pas des efforts surhumains non plus pour le camoufler. Parce que tu sais que ça fait qu'on va te dire : “Eh beh ?”

Et donc toi tu vas pouvoir dire : “Ouais je sais look de lefo, je suis déglingue, mais c’est parce qu’hier j’étais à la rave d’anniversaire de Demna Gvasalia… Dans une salle secrète de la banque de France… Le thème c’était le Bigdil, ouais comme le prochain Met Gala…

On a terminé à 7h du mat' par chanter du Niagara chez Anne Hidalgo et franchement, Anne, elle est mais… HYPER souple. Nan physiquement ouais. Ah bah elle a fini pliée en 4 dans une Rimowa mais à l’aise quoi.

J’sais pas on a pris les paris elle a dit : "AH MAIS VOUS CONNAISSEZ PAS MOI !"

Elle est partie en chien tête en bas et pif-pouf elle s’est écroulée sur elle-même, t’sais comme les petites figurines tu tires sur un fil et elles se désarticulent, bah Anne pareil.

Tu veux qu'on sache tout de tes frasques et les gens de la cour suprême finalement sont comme nous. Et c’est ça qui fait peur. Mais entrons vraiment dans le vif du sujet : L’avortement !

Alors personnellement je suis évidemment : pour. Déjà parce que je suis féministe… Après aujourd’hui, à l’heure de la récup marketing de toutes les questions de société, le terme est vidé de sa puissance politique.

Féministe c’est comme écologique, c’est un argument pour te vendre tout et n’importe quoi, je suis sûre t’as de la lessive féministe : “Je suis forte et personne ne me dicte mes choix, c’est pour ça que j’utilise Mir Laine explosion de printemps. Des fleurs girl power qui s’attaquent aux taches et au patriarcat”, avec une meuf qui fait un high kick au ralenti.

Alors c’est confort, comme tu sais les demi classes en avion. T’sais les trucs t’es pas en éco mais t’es pas en business non plus. T’es dans une classe que la compagnie elle invente, y’a un petit trademark à côté du nom.

Tu paies 89 euros de plus, tu peux être en “executive velvet club détente” (trademark) et en gros on te vend monts et merveilles alors que juste ton siège il peut se baisser de 3 degrés de plus et t’as un macaron secos tu pourrais boucher une baignoire avec.

Donc voilà l’avortement de “confort”c’est confort dans ce sens-là. Pas confort genre aller se mettre au lit dans des draps propres repassés après un bain et la certitude qu’une gauche forte et écolo va passer aux législatives.

