Ce matin, en ce jour de réveillon, Marina nous rappelle quelques règles essentielles à la bonne tenue des rapports humains qu’on devrait tous appliquer aujourd’hui, demain, pendant des fêtes… Mais à vrai dire toute l'année !

Bonjour les amis !

Cette fin d’année qui approche à grands pas est l’occasion, comme bien souvent, de fêtes de boulot, d’amis, de famille, bref de se réunir avec des gens qu’on aime… Ou pas ! Mais de se réunir avec des gens. Et à ce sujet, il se trouve que ma tournée qui s’est achevée il y a quelques semaines a été l’occasion pour moi d’aller intensément à l’école de la sociabilisation… Car la tournée évidemment c’est les strass, les paillettes, l’adulation, les TER fluo, les ibis style avec les loquets anti-suicide sur les fenêtres, le catering local …

“- Vous avez jamais goûté les couilles de curé ?

- Non vous savez il est 18h, je mange pas trop avant le spectacle.

- Ah nan mais faut que vous goûtiez c’est une pâtisserie salée, chocolat Saint-Marcellin c’est typique de la région, ça passe tout seul avec un vin doux.

- Si vous le dites.”

Les techniciens et leurs surnoms "ça c’est Zouzou, Lafleur, aux lights on a Enclume, au son c’est Peau d’âne, moi c’est Camphre "… Toujours un poème…

Et bref, de cette intense immersion avec de nouveaux inconnus tous les soirs, j’ai extrait quelques règles essentielles à la bonne tenue des rapports humains qu’on devrait tous appliquer aujourd’hui, demain, pendant des fêtes… Mais à vrai dire toute l'année bordel de merde, c’est pas compliqué de savoir sociabiliser enfin.

Première règle : quand on dit bonjour pour la première fois à quelqu’un, on se présente ! Combien de fois ça m’est arrivé… Tu débarques quelque part, y’a plein de gens que tu connais pas, tu dis “bonjour, Marina, enchantée” à chacun et qu’est-ce qu’on te répond ? “Helllooooo”

Hello quoi gros tarba de tes milles races ?! Hello qui ? Hello le monde! Hello la vie! Hello Alain Juppé ! Comment tu t'appelles ?

Kirikou, Monique, Tondeuse ? C'est quoi ton blase, pourquoi tu dis pas ????!!!!

Parce qu’après, le problème, c’est qu’on peut plus demander. Si tu laisses passer quelques heures, que la personne s’est pas présentée, qu’elle t’a pas répétée plusieurs fois son prénom avec l’empathie de "on retient pas aisément, voici je te le redonne, je vais t’aider"… Bah au bout d’un moment ça, c’est comme les potes de potes, que tu vois depuis des années. Et tu connais pas leur prénom, mais tu devrais …

Ca fait genre 5 ans, au moins 2 fois par an vous vous voyez à des teufs et tu sais toujours pas si c’est Anna ou Gaëtan… Là tu peux plus demander, c’est trop tard. Et donc c’est des gens toute ta vie ils s’appellent "Hé! HEYYYYYY ! T’es là toi ? Héééééééé ! "

Le seul moyen de feinter pour découvrir leur prénom c’est de les présenter à un tiers. T’es là :

“Hé Karim, eh bah viens je voulais te présenter justement… parce que"

Et évidemment qu’est-ce qu’il dit l’autre connard à ce moment-là ? "Enchanté !" Mais je m’en fous de ton enchantement, je veux ton nom fils de saumon !

