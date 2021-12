Ce matin, Marina nous prépare à la période terrible où, à travers tout l’Occident, des patients se retrouveront bêtement par milliers aux urgences. Un mal commun les lie : ils ont succombé à l’esprit de Noël …

Bonjour les amis,

Ca y est nous voici au seuil de ce qui constitue pour une bonne partie de la population les fêtes de fin d’année ! Et qui dit fêtes de fin d’année dit : Réjouissance, cadeaux, famille ? Pas du tout ! Danger, accidents et mort ! Voilà ce qui nous attend au tournant de cette semaine.

Oui, nous entrons dans cette période terrible qui voit les urgences regorger de patients aux maux tous semblables : ils ont succombé à l’esprit de Noël couplé à une maladresse chronique. Ils se retrouveront donc bientôt bêtement par milliers, à travers tout l’Occident, aux urgences, entre deux comas éthyliques… À attendre une pauvre infirmière sous-payée qui a pas dormi depuis six jours, pour lui expliquer comment ils se sont “accidentellement” logé l’étoile du sapin dans leur petite cheminée.

Et comme bien souvent, non contente de vous éclairer de ma plume sur les petits maux de cette vie morne que vous vous évertuez à appeler “quotidien” je vais bien évidemment le faire par le prisme des rapports de genre. Car oui, une fois de plus, va se jouer dans les prochains jours sous vos yeux ébahis la comédie des injonctions à la virilité…

Pour l’occasion teintée de joie, de flocons et de Mariah Carey, mais quand même… Parce que beaucoup de ces bobos de fin d’année seront endurés par des hommes. Parce que soudain, à l’occasion des fêtes de fin d’année, y’a une petite ambiance de vestiaires qui monte. La famille, l’alcool, la tension…Ca fait naître un bidule où, bah voilà, on est tous réunis et faut tenir son rang.

Et faut se rendre utile et faut montrer qu’on sait faire. Et faut peut-être aussi ne pas se faire écraser par un oncle, un cousin, un beau-père. Et faut peut-être essayer d’impressionner les gamins. Et donc ça commence à sentir le casier, la sueur, le déodorant Axe. Et donc peut-être on surperforme, on présume un peu de ses forces…

