Ce matin, Marina est surexc ! C'est la première fois qu'elle assiste à la course à l'élection présidentielle depuis le territoire français. Elle en profite pour nous livrer ses impressions.

Bonjour les amis !

Je suis surexc !

Nous voici en plein dans ce petit manège merveilleusement absurde et tragiquement lourd de conséquence qu’est :

La course à l’élection présidentielle française !

Et c'est ma première avec vous ! En habitant ici ! Je vis ça de l’intérieur, que c’est fou tout de même ! Cette idée que vous vous infligez ça sans broncher tous les 5 ans. Immuablement. Alors que tout le monde trouve ça absurde. Les électeurs, les abstentionnistes, les journalistes, les politiciens, tout le monde s’en plaint mais tout le monde y va. C’est les César mais avec des gens moins bien sapés.

Donc là on a à peu près tous nos coureurs, qui vont pendant encore quelques semaines nous régaler sur des plateaux télé et radio avec leurs plus grands tubes.

Le classique : “je ne vous permets pas Madame ! Je vous ai laissé finir je vous prierais de faire de même !” Jamais de l’Histoire personne n’a été aussi agressif en vouevouyant quelqu’un. C’est vraiment le “tu vas bien te calmer frérot non toi tu parles pas quand tu me regardes” des politiciens.

Sinon y’a le toujours très apprécié : “mais c’est vouuuuuuuus monsieeeeeuuuuur et les gens comme vous qui (font que les chômeurs ont les pieds plats)”

Ca c’est un peu le “j’accuse !” du 21è siècle, sauf que généralement c’est sorti par quelqu’un dont les comptes de campagne précédents sont toujours sous enquête, qui a 2-3 affaires d’emploi fictifs au cul… Et qui touche un salaire du parlement européen ou de l’assemblée en venant tous les 3 mois se poser dans son siège le temps de faire un sudoku pour repartir direct après se taper en notes de frais une formule vol-au-vent plus dessert.

Et enfin, l’indémodable : “Mais je vais vous le dire moi, je vais vous dire ce que veut la France madame, ce que veut la France c’est le bhrbhrbhrbrhbr”

Et alors c’est magnifique pour moi, parce que ça n’existe pas chez moi, en Suisse. Nous on a bien compris que l’élection directe : c’est mort. Les gens sont des cons, ont mauvais goût et sont incultes, moi comprise, donc… Donc en Suisse, nos “ministres” et parmi elles et eux le ou la présidente qui en émerge chaque année sont élus par l’Assemblée fédérale. Et dans ce “conseil des ministres” : toutes les régions du pays et les tendances politiques principales sont représentées via une formule qui bouge assez peu et qui doit assurer la bonne marche du pays sous une forme de gouvernance collégiale. En gros ça veut dire : ça bouge très lentement, parce que des gens qui sont pas du même bord politique doivent se mettre d’accord…

En revanche, quand tu es citoyen, qui que tu sois, a priori t’as toujours un cheval dans la course.

Et puis c’est un bel exemple : plein de gens pas d’accord qui se mettent ensemble pour bosser à trouver des solutions. En tant que citoyens on voit ça et c’est comme une sublimation et une catharsis de nos désaccords. On se dit s’ils cohabitent : nous le pouvons aussi. Surtout qu’une personne à la tête : c’est pas possible ! C’est la même musique tous les 5ans en France. La moitié du peuple est déjà fâchée au résultat de l’élection, l’autre moitié, comme c'est la France et que vous vous faites jamais d’illusion très longtemps, rejoint la première moitié dans sa désillusion 3mois plus tard… Vous êtes frustrés pendant 5ans et : on remet ça ! Donc l’intérêt du modèle collégial c’est d’éviter cette frustration de l’élection d’une personne clé.

Mais ça évite aussi aux ministres et éventuels présidents en Suisse de devoir faire campagne auprès du grand public. Ce qui fait qu’en Suisse on a… des trous de noir de charisme aux plus hautes fonctions les amis. Rahlalalala mais ça ferait faire des descentes d’organes à tous vos petits poulains de science-po qui sont conseillers comm-image-auteurs de discours-arrangeurs de mèche.

Ah nous on s’emmerde pas à se faire refaire les chicots pour aller jouer les Dr. Martin Luther King Jr. de Lidl en agitant des drapeaux dans des Zénith pour devenir présidente.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !