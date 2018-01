Thomas Wiesel voulait souhaiter à Donald Trump un bon anniversaire. Un an déjà que Donald est à la Maison Blanche, ça méritait un coup de chapeau.

Samedi, c’était le premier anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et j’aimerais me joindre à toute l’équipe de la Bande Originale et à France Inter dans son ensemble pour lui souhaiter : “Happy birthday Mister President !”.

Quoi ? Vous avez pas l’air aussi joyeux que moi. Non, mais depuis que j’ai appris que Natacha Polony était payée 27 000 euros par mois sur Europe 1, j’ai décidé d’être de droite à la radio, ça rapporte. Pas autant que d’être Nagui, mais c’est déjà pas mal.

Du coup : Quel succès incroyable cette première année de Trump ! Tous les voyants sont au vert. Alors oui, j’ai lu les bilans médiocres publiés dans les journaux bobo bolcho là, mais vous faites encore confiance à la presse vous ? La presse, c’est super discriminatoire Nagui. Déjà envers les aveugles. Et les gens qui savent pas lire. Est-ce que quelqu’un pense à Stevie Wonder et à Paris Hilton ?

Moi, je me focalise sur le positif, comme Donald Trump. Lui, il voit le bon côté des gens. Tenez : après les émeutes de Charlottesville, il a dit : Y a des gens très bien parmi les néo-nazis. C’est vrai ! Goebbels, par exemple, tenait systématiquement la porte aux dames, mais ça vous en parlez pas hein ? Les journalistes nous cachent la vérité.

Oui, Trump a insulté plus de monde sur Twitter que le compte caché de Lorant Deutsch. Mais vous pensez pas assez global ! Twitter, c’est une entreprise américaine, il veut juste faire le buzz, aider à monter les actions et relancer l’économie.

Et il est hyper responsable fiscalement. Il fait tout pour économiser de l’argent de l’État. Bon, ok d’un côté, son cabinet et lui dépensent des millions de dollars de l’État pour se rendre dans leur maisons de vacances chaque week-end. A côté, Édouard Philippe c’est Blablacar. Mais d’un autre côté, il a viré le mec qui enquêtait sur ses liens avec le Kremlin, ça ça économise ! Et y a rien à découvrir de toute façon, c’est Trump qui le dit, il serait quand même au courant !

Y a cette rumeur que la Russie possède une cassette où des prostituées urinent sur Donald Trump, la fameuse Pee tape. Et après on ose dire qu’il est pas écolo, il recycle même les fluides corporels ! Et si on peut même plus se faire pisser dessus par une prostituée dans une chambre d’hôtel à Moscou, comment est-ce qu’on est censé s’amuser, hein Frédéric ?

Et apparemment son avocat a payé une actrice porno pour qu’elle ne révèle pas qu’elle avait couché avec Trump. Elle a déclaré que le sexe était ennuyeux et qu’ils n'ont fait qu’une position. Voilà ! Trump c’est le seul politicien qui est capable de garder la même position ! Ça change de Macron avec Notre-Dame-des-Landes, hein ?

Et Trump est aussi la seule personne au monde à payer une actrice porno pour qu’elle se taise, d’habitude elles sont plutôt payées pour faire beaucoup de bruit. A ce qu’il parait hein. Moi je sais pas hein… C’est, enfin, je… Bref !

Et tout le monde lui est tombé dessus quand il a traité des pays en voie de développement de Shitholes, mais trou à merde, c’est une référence évidentes aux toilettes, et l’hygiène sanitaire c’est un vrai problème dans ces pays ! Il veut juste faire parler de ce problème !

Il est pas raciste Trump. Il l’a dit lui-même à un journaliste : Je suis la personne la moins raciste que vous ayez interviewé. Ça, c’est peut-être vrai... On en sait rien. Peut-être que le journaliste a seulement interviewé Hergé, un responsable projet chez H&M et une affiche Banania. On juge sans avoir les infos!

Il est hyper bienveillant Trump ! Certes, il a tenté d’interdire l’entrée aux USA de ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmane. Mais c’est pour les protéger ! Y a tellement de violence et de cholestérol aux USA, c’est dangereux d’aller là-bas.

Pis on le critique parce qu’il a pas commencé à construire le mur. Mais bon, vous savez ce que c’est, les retards dans le bâtiment, c’est une tradition. Et si y a bien un homme qui respecte les traditions, c’est Trump.

Et malgré tout ce qu’il a fait, ce weekend il y avait 4 millions de personnes dans les rues pour défiler contre lui. Mais même ça, c’est une bonne chose. Tous les médecins s’accordent pour dire que marcher dehors en hiver, bon ça rend pas immortel, mais c’est hyper bon pour la santé et le moral.

Donc on dit merci pour tout Donald, et joyeux anniversaire. Et Nagui, t’as le numéro du DRH d’Europe 1? C’est pour un pote...