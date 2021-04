"The Darkside Detective", fantômes kitsch et humour british - Let's Play #LFAJV

À l'occasion de la sortie de sa suite il y a un peu plus d'une semaine, je vous fait découvrir ou redécouvrir "The Darkside Division", un jeu hommage aux point&click des années 80/90 et aux comédies fantastiques de la même époque. Pour écouter la chronique radio, direction le site de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/la-faute-aux-jeux-video/la-faute-aux-jeux-video-27-avril-2021