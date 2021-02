Multi-récompensé (notamment par trois BAFTA en 2020), "Outer Wilds" est une expérience difficile à décrire, tant elle est basée sur votre manière d'y jouer. Bienvenue dans un système solaire piégé dans une boucle temporelle, et dans une histoire fascinante, aussi vieille que l'humanité : celle de notre curiosité.

Une enquête à mener dans un étrange système solaire piégé dans une boucle temporelle © Annapurna Interactive

Tout commence devant un feu de camp, sur la planète Âtrebois, en bordure d'un petit système solaire de cinq planètes. Aujourd'hui est un grand jour pour vous : vous êtes le prochain astronaute du programme Odyssée, prêt à quitter votre petit foyer pour explorer les astres voisins.

Vous n'êtes pas le premier à partir : certains sont revenus, d'autres non. En cherchant des réponses, ils ont le plus souvent trouvé de nouvelles questions. Notamment sur les Nomaïs, une civilisation très avancée mais depuis longtemps disparue, et sur laquelle vous allez enfin pouvoir enquêter. Vous êtes en effet le premier à partir équipé d'un traducteur, qui doit vous permettre d'enfin comprendre l'histoire des Nomaïs, et ce qui les a attirés dans ce recoin étrange de la galaxie.

Car quelque chose cloche avec ce système solaire, et vous allez vite vous en rendre compte. 22 minutes après le début de votre aventure, son Soleil va mourir, devenant une supernova qui détruit toute existence à proximité... Mais votre astronaute, lui, se réveille à nouveau 22 minutes plus tôt. Même conséquence si vous mourez lors de votre exploration : retour à la case départ. Et ainsi de suite, à l'infini, sans que personne d'autre ne semble se rendre compte de ce qui se passe.

Piégé dans cette boucle temporelle, vous allez devoir profiter de ces interminables 22 minutes pour comprendre ce qui vous arrive, ce qui arrive à votre système solaire, et surtout : comment l'empêcher.

Un jeu qui a profondément marqué tous ceux qui l'ont parcouru

C'est toute la limite de cette chronique : pour vraiment comprendre ce qui fait d'"Outer Wilds" un jeu si important, il faut l'essayer et y écrire sa propre histoire. Il est presque impossible de retranscrire les émotions qui s'emparent du joueur en découvrant ce qui se passe si l'on se retrouve malencontreusement happé par un trou noir, en croisant le chemin d'une lune que l'on n'avait jamais vue auparavant, en osant s'aventurer dans l'atmosphère épaisse d'une planète agitée par des tempêtes titanesques, ou en comprenant horrifié qu'au cœur d'un de ces astres, se cachent de monstrueux... Non, ça, on vous laisse la surprise.

Même la mort du Soleil, cet élément inéluctable que vous allez vivre à répétition dans le jeu (systématiquement précédé de la même petite musique), procure toujours un intense frisson. La prise de conscience que nous sommes minuscules dans un univers d'infinies possibilités, et que ce nous savons est une goutte d'eau dans un océan d'inconnu.

On a beau y jouer de sympathiques aliens à deux paires d'yeux, ce récit fait appel à des sentiments profondément humains : la curiosité, l'envie d'explorer toujours plus loin, la soif inextinguible de connaissances. Et "Outer Wilds" nous fait ressentir à quel point c'est à la fois terrifiant et exaltant.

🎮 "OUTER WILDS" - Disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4

Merci à Julien Baldacchino, Valérie Cantié et Yann Gallic pour le doublage des voix

Bonus : les premières minutes du jeu en vidéo