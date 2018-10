Développé par Tim Schafer, légende du jeu vidéo d'aventure ("Grim Fandango", "Day of the Tentacle", "Psychonauts"...), "Broken Age" est un jeu à part parmi ses œuvres, un conte doux et acidulé qui plaira aux plus jeunes, mais regorge surtout de clins d’œil aux plus grands.

Un jeu vidéo qui raconte l'étrange aventure croisée de deux jeunes héros que tout oppose © Double Fine

C'est une fable à deux voix, une histoire portée par deux jeunes héros que tout sépare.

Fantastique d'un côté...

La première, c'est Vella, une adolescente vivant dans un petit village tout en couleurs pastels. Elle a beaucoup de chance : cette année, elle sera l'une des stars du banquet des demoiselles. Sauf que ce fameux "banquet" consiste en fait à offrir des jeunes filles en sacrifice au terrible monstre Mog Chothra, histoire qu'il fiche la paix aux villageois...

Pas franchement convaincue par cette tradition locale, Vella va s'évader pour tenter de sauver (malgré elles) les jeunes filles des villages voisins. En chemin, elle va rencontrer toutes sortes de personnages étranges, comme une famille vivant sur les nuages avec un gourou qui prône la légèreté en toute chose (à commencer par les prénoms, amputés de leurs voyelles), ou encore un bucheron en plein conflit avec des arbres qui parlent.

...science-fiction de l'autre

Pendant ce temps, dans une galaxie apparemment très lointaine... Shay est l'autre héros du jeu, un garçon du même âge que Vella, sauf que lui vit dans un vaisseau spatial où tout est contrôlé par une intelligence artificielle nommée Maman, qui le couve et essaie tant bien que mal d'occuper ses longues journées répétitives.

Elle lui confie des missions pour rire, dans un monde rose bonbon sans aucun danger, où Shay ne fait que jouer au héros avec des petits camarades artificiels en laine. Tout cela l'ennuie profondément, jusqu'au jour où il tombe nez-à-nez avec un étrange passager clandestin déguisé en loup.

Le joueur peut à tout moment passer d'une histoire à l'autre, et elles sont évidemment bien plus proches qu'on ne le pense.

Ces deux parcours très différents vont donc finir par se rejoindre : le jeu repose sur un retournement de situation assez malin (dont on ne dira évidemment rien de plus ici) qui va obliger tout ce beau monde à se croiser et à se confronter aux autres.

Rafraîchissant avec l'âge

"Broken Age" est un conte en jeu vidéo pour tous les âges, réalisé par Tim Schafer, une référence du jeu d'aventure... Porté par ses fans, au terme d'une des campagnes de financement participatif les plus réussies du jeu vidéo. Au final, le résultat était très différent de l'univers déjanté habituel du développeur, ce qui a un peu surpris les amateurs. Le jeu était en effet tellement attendu à sa sortie que beaucoup ont été déçus par l’œuvre achevée.

Mais il mérite sans doute une seconde chance, en particulier chez les joueurs occasionnels qui ne connaissent pas le travail de Tim Schafer : car si "Broken Age" ressemble visuellement à un somptueux livre pour enfants animé, il cache une sorte de folie douce et de nombreux sourires en coin qui plairont aussi aux plus grands.

BROKEN AGE - Disponible PC, Mac, Playstation 4, Xbox One, Android, iOS et Switch

Merci à Julien Baldacchino, Valérie Cantié, Hélène Chevallier, Gaudéric Grauby-Vermeil, Julie Guesdon, Edouard Marguier et Philippe Randé pour le doublage des voix.