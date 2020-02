Le retro-gaming est à la mode, avec depuis quelques années des myriades de jeux vidéo qui rendent hommage aux références des années 80 et 90, à grands renforts de pixels et de musique "chiptune". Toutefois, il y en a un qui est sorti du lot ces cinq dernières années, et qui vient de voir sortir sa dernière extension.

"Shovel Knight", le meilleur jeu des années 80 sorti en 2014 © Yacht Club Games

Oui, ce matin, on va prendre tous ensemble une grosse dose de nostalgie. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, je regardais la Bande à Picsou. Je me posais devant la télé avec des céréales et une tartine beurrée saupoudrée de Nesquick (essayez, c'est délicieux), et je suivais les aventures en dessin animé de Riri, Fifi, Loulou, Picsou ou Flagada Jones. Et ce qui était cool à l'époque, c'est que comme les jeux vidéo commençaient à se populariser, les studios de développement se bousculaient pour créer des jeux basés sur les dessins animés de l'époque.

C'était parfois (voire souvent) un peu raté, mais de temps en temps ça donnait un jeu génial, comme "Duck Tales", l'adaptation de la Bande à Picsou sur NES et Game Boy. Le jeu est rapidement devenu culte, une référence dans le domaine du jeu de plateformes à l'ancienne, avant que ce genre ne tombe petit à petit en désuétude avec les évolutions technologiques, non sans laisser des souvenirs impérissables, voire idéalisés, à ceux qui l'ont connu.

Tout refaire "comme à l'époque"

Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ne sont jamais remis de cette époque. À tel point qu'ils ont décidé, il y a quelques années, de créer un jeu vidéo en s'imposant les mêmes contraintes qu'à la fin des années 90. Pas uniquement un hommage pour surfer sur la mode du retro-gaming, non, un vrai nouveau jeu créé de toutes pièces, et dont la version complète est sortie il y a quelques semaines : "Shovel Knight".

Musicalement d'abord, le jeu fleure bon les synthés limités des premières consoles de jeux. Et c'est normal : le compositeur de la bande originale, Jake Kaufman, l'a écrite sur un logiciel reproduisant précisément les contraintes d'une console Nintendo d'époque. Soit pas plus de cinq instruments virtuels simultanés, des bips améliorés qu'il fait virevolter dans une des meilleures bandes originales rétro de ces dernières années.

Idem pour le style graphique du jeu : tout en pixels avec une palette de couleurs limitée, avec là encore une envie de coller au plus près de ce à quoi ressemblait un jeu vidéo à la fin des années 80. Cerise sur le gâteau : le scénario, bourré d'humour, fait "comme si" Shovel Knight, le Chevalier à la Pelle qui donne son nom au jeu, était un célèbre personnage de dessin animé de la même trempe et de la même génération que Picsou.

Pourtant bien plus qu'un hommage

Si "Shovel Knight" était vraiment sorti à l'époque, il aurait été l'un des meilleurs jeux de sa génération. Notamment parce que, malgré les apparences, il est profondément moderne dans sa réalisation. Contrairement à beaucoup de jeux vidéo de l'époque, qui étaient souvent difficiles parce que complexes à prendre en main (et pour cause, les développeurs tâtonnaient encore beaucoup sur cette question), "Shovel Knight" est un modèle de jouabilité. Ça ne le rend pas moins retors, mais vos échecs ne seront dus qu'à vous et jamais à votre personnage, qui répond au doigt à à l'œil.

Bref, ce n'est pas bêtement "comme avant", c'est plutôt "comme dans vos meilleurs souvenirs". C'est tout le génie de "Shovel Knight" : les plus anciens auront la douce impression de revivre leur enfance et celle du jeu vidéo ; les plus jeunes pourront expérimenter ce que ça faisait de jouer en 1988, sans les défauts que les plus vieux ont préféré oublier. Quant aux développeurs, ils ont réussi un exploit : parvenir, non pas à imiter, mais à réinventer le goût d'une époque, aussi délicieux que celui des céréales et des tartines chocolatées.

🎮 "SHOVEL KNIGHT" - Disponible sur PC, Mac, Switch, 2DS/3DS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One

Bonus : les premières minutes du jeu en vidéo