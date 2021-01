Pour bien démarrer cette nouvelle année, je vous propose de passer de bons moments devant la console, en famille ou entre amis... Tout en aidant une petite entreprise artisanale du jeu vidéo rigolo.

Dans "Quiplash", la seule limite, c'est votre humour © Capture d'écran du jeu

On présente souvent le jeu vidéo comme quelque chose de très solitaire, ou à l'inverse d'ultra-compétitif... Ce matin j'avais envie de vous parler du jeu vidéo qui fait du bien et qui rassemble. Et parmi ces jeux, il y en a un que j'aime particulièrement.

"Quiplash 2 InterLASHional" est un jeu vidéo de quiz totalement déjanté pour 3 à 8 joueurs. Ils peuvent être tous dans le même salon, ou jouer à distance s'ils sont un peu débrouillards : ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'on y joue avec son smartphone ou son ordinateur connecté à Internet. Le principe est tout simple : le narrateur vous donne une proposition, vous répondez ce que vous voulez, puis les joueurs votent pour la meilleure réponse.

La seule limite, c'est votre imagination, et votre seule arme, votre humour. L'objectif étant de trouver la réponse la plus drôle à des questions totalement absurdes comme "Une mauvaise idée pour un parfum de bonbon ?", "Une façon de rendre le golf plus intéressant ?", "Quel est le but de notre présence sur Terre ?", voire pire "La seule chose que vous accepteriez de garder dans votre slip pendant une heure ?"

Ce qui compte, c'est de surprendre les autres joueurs, de les faire rire, bref de rendre la partie inoubliable pour tout le monde. Et avec les bonnes personnes, Quiplash peut joyeusement déraper.

Des spécialistes acharnés du jeu vidéo rigolo et multijoueur...

Un jeu sans scénario donc, mais qui a tout de même une histoire intéressante : celle de ses créateurs, Jackbox Games. Un petit studio indépendant basé à Chicago, spécialisé exclusivement en jeux de société vidéoludiques. Ce sont en quelque sorte des artisans de l'humour, des travailleurs acharnés de la vanne, des petits commerçants de la soirée réussie.

Et ils maîtrisent leur affaire : depuis leur premier gros succès en 1995, "You Don't Know Jack" (qu'un fan a même rendu jouable sur navigateur en français), Jackbox Games n'a sorti que des jeux du même genre, notamment via les "Jackbox Party Pack", des boîtes virtuelles contenant 5 ou 6 jeux vidéo délirants. On y retrouve "Quiplash", mais aussi "Fibbage", où il faut mentir aux autres joueurs pour leur faire choisir la mauvaise réponse, "Trivia Murder Party", un quiz qui a pour particularité d'être mené par un serial killer, ou "Drawful", le jeu où il faut dessiner des propositions absurdes comme "le lutin des mauvais conseils". Bref, des sources infinies de bons moments plus ou moins gênants, mais toujours hilarants !

...mais un concept qui ne s'exporte pas si facilement

Un concept bien pensé, accessible à tous, et qui pourtant a du mal à toucher le grand public à l'international. Jackbox a un certain succès aux États-Unis, mais leurs jeux n'ont jamais vraiment percé au-delà. Et c'est dû à un handicap majeur : la barrière de la langue, cette bonne vieille Tour de Babel. Comme Jackbox Games est une petite entreprise, elle n'a pas les moyens de traduire ses jeux, comme elle l'explique d'ailleurs sur son site.

Car ce n'est pas une mince affaire : comme ils mêlent humour et culture générale, il y a un lourd travail d'adaptation pour les rendre accessibles dans d'autres langues. Une bonne blague en anglais sera rarement aussi drôle une fois traduite littéralement, et une question, par exemple, sur le fonctionnement du Superbowl, risque de laisser perplexe un joueur français, russe ou allemand.

Mais il reste un espoir en ce début d'année : "Quiplash", justement, est le premier jeu de la série Jackbox à être intégralement traduit en français, italien, allemand et espagnol. Une version internationale sortie en plein confinement, les créateurs estimant qu'on avait tous besoin de se changer les idées à plusieurs. Une manière aussi pour eux de voir si l'investissement en vaut la peine.

D'où mon appel ce matin, digne de Jean-Pierre Pernaut : soutenez une petite entreprise du LOL, offrez-vous un exemplaire de "Quiplash". Vous ne le regretterez pas.

🎮 "QUIPLASH 2 INTERLASHIONAL" - Disponible sur PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One et Switch