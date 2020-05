Cette semaine, on vous propose de jouer au troisième épisode d'une série légendaire du jeu vidéo, sorti en 1995 au Japon et... il y a deux semaines chez nous, dans une version évidemment largement améliorée. Comme quoi la patience est toujours récompensée.

"Trials of Mana" est une aventure à douze mains, qui suit le parcours de six aventuriers © SquareEnix

La semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, j'évoquais la terrible guerre entre les fans de la Super Nintendo et ceux de la MegaDrive, pour ensuite chanter les louanges d'un jeu de cette dernière. Bien conscient d'avoir pu heurter les fans de l'autre console, j'ai décidé d'équilibrer en évoquant un jeu mythique de la Super Nintendo : "Seiken Densetsu 2". Un nom japonais qui ne vous dira peut-être rien, sauf si j'évoque son nom occidental : "Secret of Mana".

Comme "Streets of Rage", "Secret of Mana" fut en son temps l'apogée d'un genre, le A-RPG ou Action-RPG, autrement dit un jeu à mi-chemin entre l'action et le jeu de rôles. Dynamique, coloré, visuellement mignon mais qui cachait une histoire parfois sombre, comme les grands classiques des contes de fée. Et il y a quelques jours, sa suite directe "Trials of Mana" vient de sortir, et elle retrouve le même univers de mythes et de légendes.

"Trials of Mana" vous propose de vivre non pas une mais six aventures, à travers six personnages dont les destins s'entremêlent : un voleur accusé à tort du meurtre de son meilleur ami, une magicienne qui refuse d'être sacrifiée par sa mère, ou un guerrier lycanthrope en exil. Leur voyage initiatique fait partie, sans qu'ils en aient conscience, d'une histoire qui les dépasse.

Une série relativement bordélique

Pour comprendre l'histoire du jeu lui-même, il faut que je vous raconte l'histoire de la série des "Mana" ou des "Seiken Densetsu", qui est un véritable sac de nœuds : accrochez-vous. Le premier épisode de "Seiken Densetsu" a fait le bonheur des possesseurs de Game Boy, il s'agissait de l'excellent "Mystic Quest". Enfin ça c'est son nom européen, puisqu'il s'appelait "Final Fantasy: Seiken Densetsu" au Japon. Il s'agissait donc à l'époque d'une série dérivée des célèbres "Final Fantasy", dont elle s'est détachée ensuite.

"Seiken Densetsu 2" est sorti en 1994 chez nous sous le nom de "Secret of Mana", jeu culte de la Super Nintendo.

C'est là que la série a acquis son nom occidental de Mana, qui sera repris dans tous les titres ensuite : "Legend of Mana", "Heroes of Mana", "Children of Mana", ou encore "Sword of Mana", qui est un remake sur Game Boy Advance du premier "Seiken Densetsu" sur Game Boy, qui ne s'appelait pas "Seiken Densetsu" mais "Mystic Quest".

J'espère que vous suivez toujours.

Tous ces jeux se déroulent dans le même univers mais aucun n'est la suite directe de "Secret of Mana", suite que les fans européens ont attendu en vain pendant un quart de siècle. Sauf que pendant ce temps-là, cette suite, les joueurs japonais, eux, ils y jouaient, puisque "Seiken Densetsu 3" (ou "Secret of Mana 2", ou "Trials of Mana") est sorti là-bas en 1995, mais il n'avait jusqu'ici jamais quitté les frontières nippones.

25 ans d'attente et une énorme injustice enfin réparée

Et réparée de fort belle manière. D'abord l'an dernier, avec la sortie de "Collection of Mana", une compilation qui proposait pour la première fois aux occidentaux de jouer au fameux troisième épisode manquant. Puis il y a quelques jours, avec la sortie, carrément, d'un remake du jeu.

Pour le fan de cette série, vous pouvez imaginer le bonheur de parcourir enfin l'épisode perdu. Le jeu est en tous points fidèle à cette ambiance si particulière qui faisait le charme des épisodes précédents. Mais pour le néophyte, ce "Trials of Mana" a été suffisamment rénové et remis au goût du jour pour ne pas être daté. Son scénario n'évite pas quelques clichés, mais son univers est parcouru par un souffle épique qui donne toujours envie de s'aventurer plus loin.

Bref c'est une porte d'entrée de luxe pour découvrir ce type de jeux en général et la série des "Mana" en particulier. Et si vous avez gardé un souvenir nostalgique des vieux Zelda, par exemple, vous auriez tort de vous priver de cette série qui a beaucoup à vous offrir.

🎮 "TRIALS OF MANA" - Disponible sur PC, PlayStation 4 et Switch

Merci à Christine Simeone pour le doublage des voix

Bonus : les premières minutes du jeu en vidéo