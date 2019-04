Cette semaine, on abandonne l'archéologie pistolets en main, à la Lara Croft, pour l'Archéologie, la vraie, celle où l'on cherche, où l'on progresse à tous petits pas, et où l'on a plus souvent l'occasion de s'extasier devant un morceau de bol à peu près bien conservé que devant un temple maya caché rempli de trésors.

"Heaven's Vault", un jeu vidéo zen et contemplatif, où déchiffrer un ancien langage est la clé de l'aventure © inkle

C'est une vision un peu plus austère de l'archéologie que celle de "Tomb Raider", mais "Heaven's Vault" y ajoute un petit décalage rafraîchissant : l'action se passe dans le futur, dans une lointaine Nébuleuse colonisée par l'humanité. Aliya Elasra y est archéologue, spécialiste de l'Histoire de l'Empire, une civilisation aujourd'hui éteinte et qui a laissé derrière elle toutes sortes de ruines et de reliques, mais aussi de nombreux robots à la mémoire effacée, dont son acolyte mécanique, le très naïf et enthousiaste Six.

Accompagnée bien malgré elle de l'encombrant robot, Aliya est chargée par son mentor de retrouver Renba, un spécialiste en robotique justement, mystérieusement disparu alors qu'il était tout proche d'une découverte majeure.

L'un des principaux atouts de "Heaven's Gate", c'est qu'Aliya est aussi une brillante linguiste autodidacte. Ce qui tombe bien, puisque pour les besoins du jeu, les développeurs ont créé de toutes pièces une fausse langue ancienne, avec un alphabet, des hiéroglyphes, des mots, une grammaire inspirés notamment des caractères de la Chine ou de l'Égypte antique... Le jeu offre ainsi toute une langue imaginaire à déchiffrer. Et c'est loin d'être un gadget : au fil de votre aventure, vous allez croiser de plus en plus de reliques venues d'un lointain passé, découvrir de nouvelles phrases et donc de nouveaux mots.

Déchiffrer les codes d'un monde inconnu

Pour les comprendre, il va falloir réfléchir, essayer de comprendre la structure de cette langue mystérieuse, la manière dont les mots eux-mêmes sont construits, en identifiant par exemple des similitudes entre un mot inconnu et un autre que vous avez identifié... Mais aussi en tenant compte du contexte où vous avez trouvé ces écrits : une inscription au bord d'une gigantesque statue vous orientera plutôt vers quelque chose en rapport avec le pouvoir ou la religion, une phrase à l'entrée d'une maison devrait évoquer quelque chose en lien avec le repos ou la famille, etc. Bref, de l'archéologie, presque universitaire dans sa démarche, mais appliquée à un monde qui n'existe que dans le jeu vidéo.

L'aventure a aussi bien d'autres qualités que son côté "scientifique". S'il faut aborder "Heaven's Vault" avec un certain sérieux, son univers à l'inverse est presque poétique. La Nébuleuse est un endroit magnifique, coloré et très zen : on y voyage sur un vaisseau spatial qui ressemble à un voilier, en se laissant porter par des courants cosmiques capricieux. Chaque découverte d'un nouvel endroit est une promesse, celle de comprendre un peu mieux la civilisation disparue qui l'occupait, mais aussi de tomber sur des vestiges cachés et surprenants.

Les choix ne sont ni bons ni mauvais, ils sont les vôtres

Enfin, ce qui est exaltant c'est aussi la manière dont l'histoire nous implique : contrairement à beaucoup de jeux d'aventure, où l'on est un peu obligé de suivre des rails pour progresser, dans "Heaven's Vault" on peut se tromper de A à Z. Mal traduire un mot, par exemple, et comprendre totalement de travers toutes les découvertes qui suivront. Vous pouvez aussi bien découvrir un lieu capital dès le début qu'y arriver beaucoup plus tard, ou même ne jamais le voir...

Et ce n'est pas grave ! Chaque choix est un vrai choix, aucun n'est bon ou mauvais, et tous mènent à un dénouement personnalisé, aussi valable que n'importe quel autre. En cela, le jeu fait réellement de cette aventure archéologique dans l'espace votre aventure, sans la juger : ce n'est pas si fréquent et c'est étrangement apaisant.

► HEAVEN'S VAULT - Disponible sur PC et PlayStation 4

Merci à Valérie Cantié, Mathilde Dehimi et Emmanuel Grabey pour le doublage des voix