La licence la plus lucrative du monde, Pokémon, revient avec un nouvel opus sur Nintendo Switch. Un "Légendes Pokémon : Arceus" qui marque une vraie rupture pour la série.

C'est un vrai coup de frais sur la licence Pokémon : la sortie de "Légendes Pokémon : Arceus" marque un tournant. Oubliez les cadres et les anciens carcans. Ici, les créatures déambulent en liberté dans de larges espaces. Il ne vous reste plus qu'à tous les capturer, devenir le meilleur dresseur et vous battre sans répit.

"Tomber du ciel", quel heureux présage

Tout commence lorsque vous tombez littéralement du ciel, via une faille spatio-temporelle. Rassurant. C'est le Professeur Lavande qui vous trouve, et vous faites clairement tâche avec votre ensemble tshirt/bermuda, quand ici tout le monde porte le kimono.

Et oui, sur les terres d'Hisui, on apprend tout juste à côtoyer les Pokémon. On en a le plus souvent peur d'ailleurs et la Pokéball vient tout juste d'être inventée. Alors autant dire qu'avec votre maîtrise venue du futur, vous allez devoir en rendre des services ! Un Pokémon divin s'adresse même à vous et vous a confié une sorte de smartphone magique. Pratique.

Casser les barrières

Là où les fans avaient pris l’habitude de jeux de rôle avec des suites de captures et de champions à battre, "Légendes Pokémon : Arceus" tient plus du jeu d’aventure. Si son monde n'est pas entièrement ouvert, comme les fans avaient pu l'espérer à l'annonce du titre, il est bien plus vaste qu'auparavant. À la manière d'un Monster Hunter, vous partez toujours de la ville de Rusti-Cité pour mener vos expéditions.

Votre but ? Remplir le premier Pokédex de l'Histoire avec le Professeur Lavande. Des sous-bois aux monts enneigés, en passant par les marais ou la plage… chaque zone est occupée par des créatures différentes. Certaines ne sortent que le jour, d'autres la nuit, certaines vont fuir en vous voyant, rester stoïques ou vous attaquer sans sommation.

Pour mener vos recherches, il ne suffira pas seulement de capturer les créatures, mais de le faire plusieurs fois, de les nourrir avec des appâts, de les vaincre, les faire évoluer ou leur faire utiliser des attaques particulières.

C'est laid, oui, mais c'est fun

Il n'y a pas à dire : le jeu ne brille pas par ses graphismes. Certains pans du décors apparaissent ou disparaissent d’un coup, les textures bavent, certaines couleurs n’ont rien à faire là. On a l’impression d’une gouache appliquée à gros traits, les pixels en plus. Et c’est rageant, tellement rageant, indigne même, parce que Pokémon mérite mieux que ça. Un "Zelda : Breath of the Wild" faisait bien mieux en 2017 sur la même machine.

Pourtant, le charme opère : on s'amuse à rencontrer ces créatures dans leurs milieux naturels, on s'écrit quand on en découvre une nouvelle, on panique quand on devient une cible trop facile. Le titre est une vraie bouffée d'air frais pour la série qui devenait redondante. Peut-être le début d'une nouvelle ère pour Pokémon ?

"Légendes Pokémon : Arceus" est disponible en exclusivité sur la console Nintendo Switch depuis le 28 janvier.