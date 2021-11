Cette semaine, on va pousser au maximum le curseur du délire, avec le retour prochain sur Switch de trois jeux d'enquêtes totalement barrées venus du Japon.

Dans "Danganronpa", vous allez vivre une sorte de "Battle Royale" sous LSD © Spike Chunsoft

"Danganronpa". Cet étrange titre de jeu (composé des mots japonais "dangan", une balle de pistolet et "ronpa",un argument ; rassurez-vous, vous allez comprendre avant la fin de cette chronique), je le prononce souvent quand on me demande un conseil de jeu qui sort des sentiers battus. Parce qu'en la matière, "Danganronpa" ne sort pas seulement des sentiers battus : il les quitte sur le dos d'une licorne volante avant de se barrer à 72.000 kilomètres du sentier battu le plus proche.

C'est l'histoire de l'Académie Hope's Peak, un étrange lycée qui ne recrute que 15 élèves chaque année, et les meilleurs dans leur domaine, comme l'ultime nageuse, l'ultime écrivain, ou l'ultime leader de gang... Dont Makoto, un jeune homme ordinaire qui a bénéficié d'un tirage au sort : il est donc l'ultime chanceux. Mais il se réveille avec ses camarades dans un lycée désert, dont les portes et fenêtres sont condamnées. Avant de voir apparaître devant leurs yeux médusés une sorte d'ours en peluche bicolore, et parlant.

Choqués par cette apparition incongrue, les 15 adolescents comprennent qu'ils sont en fait des détenus... Et ce n'est que le début de leurs mauvaises surprises. Car pour retrouver leur liberté, pas le choix, il va falloir tuer, sans se faire prendre, l'un de ses camarades. Pour les lycéens de Hope's Peak, c'est le début d'une irrésistible spirale vers le désespoir.

"Battle Royale" version fluo

"Danganronpa" rappelle le scénario du film de Kinji Fukasaku, mais juste au début, puisque rapidement, le jeu va recouvrir ce concept classique d'énormes couches de... n'importe quoi. Il y a donc un ours en peluche psychopathe, mais aussi des pièges de plus en plus retors, des personnages qui sous la pression vont devenir de plus en plus fantasques (l'un d'eux est par exemple possédé par l'esprit d'un serial killer, ce qui en fait une fausse piste idéale), des meurtres de plus en plus tordus et tarabiscotés, un terrifiant secret qu'on découvre par bribes... Et surtout, il y a les procès de classe.

C'est la meilleure idée des jeux "Danganronpa", et le moment où leur folie culmine. Monokuma a établi une règle supplémentaire : lorsqu'un meurtre est commis dans le lycée, tous les élèves sont convoqués pour tenter d'identifier et de désigner un coupable. S'ils y parviennent, le meurtrier est exécuté. Mais s'ils échouent, le meurtrier est libéré... Et ce sont tous les autres qui sont exécutés.

Et les procès de "Danganronpa" vous font ressentir physiquement toute la tension liée à ce terrifiant système. Imaginez des joutes verbales, mais où pour battre en brèche les mensonges, les approximations, ou les accusations, vous devez tirer dessus avec des indices et des arguments sous forme de balles de pistolet symboliques ("dangan-ronpa", vous vous souvenez ?). Ajoutez à ça environ 350 rebondissements par heure de jeu, et vous obtenez les affaires judiciaires les plus barrées de l'histoire du jeu vidéo.

Une série de trois jeux, tous du même tonneau

Le premier épisode est le plus lent à démarrer, mais va ensuite crescendo dans la folie, jusqu'à un twist final que ne renierait pas Agatha Christie (si elle avait dessiné des mangas et arrosé son thé de LSD), le deuxième jeu ne vous laisse presque pas respirer dès le début et monte encore d'un cran dans la tension, avant un troisième opus qui rebat magistralement toutes les cartes.

Danganronpa, c'est une succession de montées et de descentes qui font passer les montagnes russes les plus acrobatiques pour une petite balade tranquille dans la forêt, une expérience de jeu unique et génialement épuisante, pour les neurones comme pour les petites cellules grises.

🎮 "DANGANRONPA" - Disponible sur PC, PlayStation, et le 3 décembre en compilation sur Switch

Merci à Julien Baldacchino et Léa Guedj pour le doublage des voix