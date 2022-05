Après une sortie il y a près de dix ans, "The Stanley Parable" est de retour dans son édition Ultra Deluxe. L'occasion parfaite pour replonger ou découvrir cet univers loufoque et réflexif.

Le jeu vidéo "The Stanley Parable : Ultra Deluxe" nous fait replonger comme au premier jour dans une aventure loufoque. © Crows Crows Crows

Il y a quelques semaines, je vous parlais de "Tunic", un jeu qui m’a profondément touchée et rappelée à mes souvenirs d’enfance. Pour “The Stanley Parable”, je vais aussi vous raconter ma vie (quelle chance vous avez). 2013, le temps de la fac. Eh oui. Sortie du jeu sur PC. Un peu niche, mais très bien noté.

Et c’était sans compter sur un ami, Dimitri. Il n’aime pas ce jeu, non, il me BASSINE avec : “ Marion c’est pas possible, il faut que tu essaies, ça révolutionne la narration, c’est dingo blablablablabla"... Insupportable.

J’ai joué et devinez quoi ? Je m’en suis jamais vraiment remise.

Une aventure unique(s)

C’est l'histoire d’une existence ordinaire qui devient extraordinaire, racontée par la voix fabuleuse de Kevan Brighting : vous êtes Stanley, employé de bureau payé pour appuyer sur des boutons derrière votre ordinateur. Mais un jour, tous vos collègues disparaissent. Que s’est-il passé ?

Ce qui est sûr, c’est que le narrateur ne vous lâche pas, commente ce que vous faites et vous donne des instructions… A vous de les suivre, ou non. Toujours inattendu, loufoque, c’est "The Stanley Parable" qui joue avec nous.

C’est très accessible, même pour ceux qui n’ont jamais touché à un jeu vidéo. Vous ne voyez pas votre avatar : vous déplacez la caméra à hauteur de vos yeux. Vous êtes dans le personnage. Vous avancez et vous interagissez avec des objets : c’est tout.

Autant dire que le jeu vidéo "The Stanley Parable : Ultra Deluxe" vous met face à des choix cornéliens. / Crows Crows Crows

Un jeu vidéo qui nous parle du jeu vidéo

Tout repose sur vos choix : monter ou descendre les escaliers, prendre la porte de droite ou celle de gauche ? La liberté est au cœur de l'œuvre. Est-on vraiment libre en refusant de suivre les instructions ? Peut-on seulement s’affranchir des règles ? Vous allez vous faire votre propre opinion au fil des couloirs de cette entreprise sans âme.

Le jeu s’autorise, comme à l’époque, à critiquer son médium.

Les objets que l’on collecte sans but précis, les objectifs secondaires inutiles… à quoi bon finalement, quand tout repose ici sur le dialogue entre un joueur et un objet interactif ? La prouesse de ce jeu, c’est de nous faire tisser des liens profonds avec un narrateur qui n’existe même pas et nous faire réfléchir à notre propre rapport au jeu.

Ne sommes nous finalement pas comme Stanley, à appuyer sur les touches que l’on nous demande, au bon moment ?

Recul et nostalgie

The Stanley Parable Ultra Deluxe sait… prendre du recul. Vis à vis des critiques de l’époque notamment. Finalement, c’est quoi un bon jeu vidéo ? Et c’est quoi une bonne suite ? Les attentes étaient énormes. Et ça, les développeurs l’ont bien compris. Le contenu de cette nouvelle édition est à la fois hilarant et subtil, intelligent.

Sans oublier une once de nostalgie… (attention petite chanson spoiler).

"The Stanley Parable" a changé ma manière de comprendre le jeu vidéo. Je ne sais pas quelles répercussions il a provoqué chez mon ami Dimitri. Mais aujourd’hui, lui aussi travaille dans le jeu vidéo et j’ai envie de croire que ce jeu y est pour quelque chose…