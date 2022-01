Cette semaine, je vais vous décrire un jeu particulièrement difficile à décrire... Tout en essayant de ne rien divulgâcher, tant les surprises sont au cœur de son expérience.

Le jeu vidéo "Inscryption", c'est bien plus qu'un simple jeu de cartes... © Devolver Digital

Dans "Inscryption", tout commence avec un jeu vidéo. Plus précisément, en lançant le jeu, vous entendez quelqu'un lancer lui-même un jeu, en se demandant lui-même sur quoi il va tomber. On l'entend insérer une disquette, un vieil ordinateur se met à ronronner... Et l'écran d'accueil du jeu (dans le jeu) apparaît, tout en pixels.

Comme si ce n'était pas déjà assez bizarre, le bouton "Nouvelle partie" ne peut pas être sélectionné. Vous êtes obligé de faire "Continuer", comme si quelqu'un avait commencé à jouer avant vous avant d'être brutalement interrompu. Poussé par la curiosité, vous cliquez sur le bouton pour reprendre sa partie... Et vous vous retrouvez dans une cabane en bois plongée dans le noir, face à une table. De l'autre côté, au milieu de l'obscurité, il y a un étrange personnage dont vous ne voyez que les yeux, brillant à travers la pénombre.

Il vous regarde fixement et vous lance... "Un nouvel adversaire ! Cela faisait longtemps" Le malaise ne fait que commencer. En vous distribuant les cartes, votre inquiétant adversaire vous rappelle comment jouer.

Sans rentrer dans les détails, les règles consistent à placer des créatures sur la table, pour tenter de battre la main de l'autre joueur. Sauf que pour faire entrer une créature plus puissante, vous devez sacrifier (littéralement) une de vos créatures plus faibles. Or les cartes semblent souffrir réellement quand vous les abandonnez à leur triste sort La partie commence... Et que ce soit dans son fonctionnement ou dans ses enjeux, elle ne ressemblera à aucun autre jeu de cartes que vous ayez connu auparavant.

De plus en plus bizarre

En plein jeu, certaines cartes vont se mettre à vous parler et à vous mettre en garde contre votre adversaire. "Il est fou !", vous dit l'une d'elle, "Il ne respecte même pas les règles, c'est désolant." Et puis, au beau milieu d'une manche, l'autre joueur va s'apercevoir qu'il lui manque des choses, et vous demander d'aller les chercher.

Contre toute logique de jeu, vous allez alors pouvoir quitter la table et vous balader dans la cabane. Et, du coup, vous allez pouvoir, vous aussi, tricher ! En fouillant les tiroirs qu'on vous a interdit de fouiller, en ouvrant les coffres que vous n'êtes pas censé ouvrir, en regardant ce qu'il y a derrière les portes qu'il fallait garder fermées. Et vous allez vous rendre compte que le jeu veut non seulement la peau du personnage que vous incarnez, mais peut-être aussi la vôtre en tant que joueur.

Motus et bouche cousue

Comme je le disais au début de cette chronique, trop raconter ce qui se passe dans "Inscryption", ce serait gâcher une bonne partie de ce qu'il est. Sachez juste, pour les connaisseurs, qu'on doit cet étrange jeu à Daniel Mullins, développeur canadien un peu barré déjà responsable du génial "Pony Island", un jeu où vous deviez sauver votre âme d'une borne d'arcade des années 80 possédée par le diable... Pour vous situer un peu le bonhomme.

"Inscryption" est bourré de petits rebondissements de ce genre, cassant régulièrement son propre déroulé pour vous emmener dans une histoire encore plus flippante que ce que vous pouvez imaginer en le lançant, une sorte de "Projet Blair Witch" vidéoludique particulièrement malin.

Et la cerise sur le gâteau, c'est que même si vous allez régulièrement vous en affranchir, le jeu de cartes imaginaire qui lui sert de fil conducteur est un bonheur à jouer. Au point qu'on aurait presque envie d'en avoir une version réelle à la maison pour emprisonner et torturer les âmes de... Pardon, pour passer un bon moment entre amis.

🎮 "INSCRYPTION" - Disponible sur PC

Merci à Noémie Lair et Adrien Toffolet pour le doublage des voix