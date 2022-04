"Tunic" est un savant mélange entre un vieux "The Legend of Zelda" et un "Dark Souls" mais surtout une mise en abîme formidable. Vous y incarnez un renard tout mignon qui part à l'aventure mais pas que.

Une capture d'écran du jeu vidéo "Tunic" © Finji

Pour cet épisode de la Faute aux jeux vidéo, nous allons parler de "Tunic" mais aussi, de mon premier jeu, mon jeu doudou, "The Legend of Zelda : A Link to the Past". Le genre de jeu que je peux faire, faire et refaire, même si je le connais par cœur.

"Tunic", est disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One.

Un Zelda-like en mieux

"The Legend of Zelda : A Link to the Past", c'est un jeu en vue du dessus en 3D isométrique. Notre héros, Link part sauver la Princesse Zelda avec son épée, son bouclier et sa tunique verte. Il parcourt des donjons, où il trouve de nouveaux objets pour accomplir sa quête… j’y ai passé des jours et des nuits. Le jeu doudou.

Mais quel rapport avec "Tunic" me direz-vous ?

Et bien, "Tunic", c'est un jeu en 3D vue du dessus. Notre héros, un petit renard, part sauver le monde. Ou une princesse. Ou une déesse. En tout cas, il a son épée, son bouclier et sa tunique verte. Il parcourt des donjons où il trouve de nouveaux objets pour accomplir sa quête. Mais ne criez pas au plagiat : ici, on est dans l'hommage et pas seulement à "Zelda' mais à tout un genre. Et s’il en reprend tous les codes à la perfection, il fait encore plus.

Le départ vers l'inconnu, ou presque

La carte de "Tunic" est assez classique : une plage, une montagne, des grottes, une forêt… bref tout un tas d'endroits à explorer. On dirait que tout est fait en polystyrène, c’est très bien animé et notre héros répond au poil (et tant mieux pour un renard).

Au départ, il n’y a que vous, votre petite houppette rousse écrasée dans le sable. Mais où aller ? Nous n'avons aucune indication. Alors première étape : s’équiper avec de quoi nous défendre. On trouve vite un bâton dans un coffre. Ça nous permet de combattre les premiers monstres que l’on croise et d’avancer petit à petit dans notre aventure. La conception des niveaux nous fait très vite comprendre où il est possible d'aller.

En avant pour l'aventure dans le jeu vidéo "Tunic". / Finji

Et c'est à ce moment là, au détour d'un arbre que l'on tombe sur un petit carré brillant…

Quand la carte est la clef

Un morceau de notice. Oui oui, de manuel. Avant, dans les boîtes de jeux, on avait un super livret avec la description des touches, qui sont les gentils, les méchants, les cartes du monde. Aujourd'hui, à ma grande tristesse, ça ne se fait plus.

Mais "Tunic" le réintroduit dans le jeu ce manuel. Un livret écrit dans une langue inconnue. Quand vous le lisez, on voit que la caméra se recule et que vous êtes face à un écran cathodique. En réalité, "Tunic", c’est un jeu où vous incarnez un joueur des années 80/90 qui tente de décrypter un jeu non traduit. Un vrai saut dans le temps. Et un saut très intelligent.

Une page du manuel du jeu vidéo "Tunic". / Finji

Pour savoir quoi faire, il va falloir trouver toutes les pages et surtout, disséquer ce guide ! C’est simple : tout est dedans. Il regorge de secrets, de petites annotations…et d’astuces pour faire face aux pires ennemis. On y revient en permanence.

Un jeu qui fait réfléchir

Il va donc falloir se creuser la tête ou vous ne verrez jamais la fin. Que ce soit pour monter de niveau, se déplacer plus rapidement sur la carte, trouver certains objets : il va falloir déchiffrer le jeu. Dans "Tunic", comptez trois quarts de puzzle et un quart d’action-aventure. Et surtout, une expérience globale unique.

Une multitude de donjons, des ennemis en tous genres, toujours dans la pure tradition d'un "Zelda", des boss gigantesques et destructeurs à la manière d'un "Dark Souls" (merci le mode invincible). Tunic est une expérience formidable qui nous renvoie dans le passé avec toute la modernité d’aujourd’hui. Je suis sûre qu’il peut devenir le premier jeu doudou de beaucoup de joueurs.