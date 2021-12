Cette semaine, je vous propose de replonger dans l'œuvre d'Agatha Christie.

Une enquête originale sur les traces du jeune Hercule Poirot © Microids

Il y a trois semaines, je vous parlais de navet, hé bien ce matin j'ai décidé de vous parler de Poirot. Hercule Poirot, bien sûr, qui est le héros d'un jeu sous-titré "The First Cases", "Les premières affaires", et qui nous promet donc de découvrir une enquête inédite tirée de la jeunesse du célèbre détective.

Tout commence par une affaire a priori anodine : la disparition d'un collier dans la maison d'une noble famille belge, les Van den Bosch. L'occasion de constater qu'à ses débuts, l'un des plus grands cerveaux de la littérature policière brillait surtout par... son incompétence. Élément prometteur, Poirot débute cette aventure comme simple agent de police dans un petit village, après une bavure. Bien loin donc de sa future célébrité.

Le jeune homme doit d'abord enquêter sur la disparition d'un bijou de famille, une affaire dans laquelle il va découvrir la vérité, mais qui va tout de même virer au fiasco, envoyant une innocente devant les tribunaux. Quelques années plus tard, Poirot est invité par la fille Van den Bosch : elle vient de se fiancer et reçoit depuis d'inquiétantes lettres de menace... L'occasion pour le détective belge de refaire sa réputation.

Une histoire originale écrite spécialement pour le jeu vidéo

Originale dans tous les sens du terme : d'abord parce qu'elle n'a pas été rédigée par la grande Agatha Christie, même si l'ambiance et le scénario sont "christiens" à souhait, avec une lente montée de tension avant l'inévitable meurtre. On apprend à décrypter le mécanisme de chacun des personnages, tous plus ou moins suspects, des plus sympathiques aux plus désagréables.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, le jeune Hercule Poirot a déjà toutes les caractéristiques de sa version littéraire : un peu arrogant, confiant à juste titre dans ses propres capacités de déduction... Il a même déjà ses marottes, comme un certain penchant pour les révélations théâtrales avec un public le plus large possible.

Le jeu détaille aussi un peu plus des caractéristiques moins connues de Poirot, expliquant notamment d'où lui vient son mépris de l'injustice, notamment sociale.

Du neuf et du moins neuf

L'autre aspect original de cet avatar vidéoludique, au-delà du fait qu'on observe la lente transformation de l'agent Poirot en "seul et unique" Hercule Poirot, c'est que le jeu nous propose de voir fonctionner ce cerveau exceptionnel... de l'intérieur ! Alors rassurez-vous hein, je ne parle pas ici de chirurgie, mais d'un système assez malin de "cartes mentales" : en gros, dès que vous apprenez une information, que vous découvrez un indice, que vous écoutez une conversation, le détective va les cataloguer comme autant de petites pièces de puzzle.

Chaque fois que deux de ces éléments peuvent être associés, le jeu vous le signale, à vous ensuite de faire des associations d'idées pour fabriquer vos propres déductions, avec vos petites cellules grises, et jeter progressivement la lumière sur les secrets de chacun.

Les fans d'Agatha Christie pourront donc découvrir ici un Hercule Poirot fidèle à lui-même, un peu comme si l'on avait retrouvé un manuscrit oublié contant ses péripéties. Le jeu adopte un rythme lui aussi fidèle à celui du détective : on y progresse lentement, pas à pas, ce qui ravira les amateurs de jeux d'aventure à l'ancienne mais pourra rebuter ceux qui cherchent une expérience plus dynamique. Mais le tout bénéficie d'un écriture et d'un design suffisamment "charming" pour capter l'attention des amateurs.

🎮 "HERCULE POIROT: THE FIRST CASES" - Disponible sur PC, Mac, PlayStation, Xbox et Switch