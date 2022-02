Dans cette simulation de propagande télévisuelle, vous êtes Alex, chargé de réaliser l'émission la plus populaire du pays. En choisissant ce que vous diffusez, vous influencez l'avenir de tout un pays.

Capture du jeu vidéo "Not For Broadcast". © NotGames

Après un lancement en accès anticipé en 2020 (le jeu n'était pas terminé mais les joueurs pouvaient déjà l'acheter pour soutenir le projet et commencer l'aventure), "Not For Broadcast" des Britanniques de NotGames est disponible dans son intégralité sur PC depuis le 25 janvier dernier.

Ici, vous incarnez un régisseur TV, chargé de la réalisation de l'émission la plus populaire et influente du pays. Mais les élections amènent un nouveau groupe politique au pouvoir et votre rôle va devenir plus important que jamais.

La bande-annonce de lancement du jeu :