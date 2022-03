"Inua : A Story in Ice and Time" est une petite aventure à la morale profonde. Une histoire qui vous mène à la jonction des faits historiques et des légendes du peuple inuit.

"Inua : A Story in Ice and Time" mélange faits historiques et légendes inuits. © The Pixel Hunt/Iko Prod/ARTE

Un vent glacé souffle sur le jeu vidéo... et rien à voir avec le vent de Sibérie qui souffle sur la bohème : ça c’est pour les fan de Michel Sardou ! "Inua : A Story in Ice and Time" est un jeu à la croisée de l'Histoire et des légendes, dans les eaux glacées du Grand Nord.

Taïna Hypollite, journaliste bien emmitouflée dans sa doudoune se rend au milieu de la mer. Une de ces mers près de la banquise … Elle cherche à en savoir plus sur l’expédition Franklin, expédition légendaire, liée à la découverte du passage du Nord-Ouest Canadien. Expédition qui a mystérieusement disparu en 1845.

Le jeu est disponible sur Nintendo Switch mais aussi sur smartphone.

Suivez votre destin

Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il va falloir trouver les indices disséminés dans les décors. Pour ça, vous n’aurez besoin que d’un doigt pour appuyer au bon endroit ; les niveaux sont construits un peu comme des dioramas. Une scène, découpée en plusieurs plans. Au lieu de tout superposer, comme une photo, on les sépare. Une sorte de mille feuille. Il suffit d’une pression sur l’écran pour changer de couche ou pivoter.

Cela permet d’observer la situation sous tous les angles, et donc de déceler les objets clefs. Des objets qui vont déclencher des pensées, des réflexions chez les personnages.

Les esprits et les cœurs parlent

On entre dans le cœur du jeu. On clique sur chaque personnage et on fouille dans sa tête. Rien de glauque évidemment : vous avez des bulles qui tourbillonnent avec des mots-clefs.

Un exemple de bulles de pensées dans le jeu vidéo "Inua : A Story in Ice and Time". / The Pixel Hunte/Iko Prod/ARTE

Par exemple… “fouille”, “journal” ou "crânes" et chaque mot déclenche soit une pensée, soit un dialogue, soit une action. Au final, vous allez devoir suivre trois héros dans trop époques différentes et qui, pourtant, sont très étroitement liés. Vous allez pouvoir naviguer entre ces différentes périodes et les modifier.

Vos actions dans le passé vont influencer le futur et ça va vous aider à débloquer certaines situations. Je n’ai pas envie de vous gâcher le scénario, mais Inua est un petit plaisir : une morale intéressante, une trame narrative qui vous fait naviguer sur les flots du destin et dans des environnements variés.

L’équipe de production a travaillé avec des auteurs, des consultants Inuits, un collectif et puis la voix de Tanya Tagaq, qui donne un côté un peu mystique, surnaturel… on a parfois l’impression que les esprits nous murmurent dans les oreilles !

Un jeu accessible au très grand public

Vous n’avez pas besoin d’être bon au jeu vidéo. Il vous suffit de vous laisser guider par l’histoire, d’être curieux des destins croisés, de la philosophie et des légendes Inuits. "Inua" se boucle en trois heures et ne vous demande pas de savoir jouer : seulement d'être observateur et de savoir lire.

Et même si vous êtes perdu, le jeu vous donne des indices sur la suite. Sous forme de constellation : les différentes étoiles sont un événement à provoquer, à vous de trouver comment ! Mais le jeu n’est vraiment pas difficile car c’est le récit qui prim