Ce matin, c'est une première dans cette chronique, on va parler d'un (excellent) jeu en réalité virtuelle ! "Moss" est un petit bijou dans son genre, on vous explique pourquoi en attendant sa suite prévue en 2022.

Dans "Moss", casque VR sur la tête, vous êtes l'ange gardien de Quill, la petite héroïne du jeu © Polyarc

Ça fait quelques années maintenant qu'on voit fleurir des casques VR un peu partout, à des prix un peu plus abordables que par le passé... Et surtout, on commence à y voir apparaître de plus en plus de jeux intéressants, au-delà du simple gadget que pouvait être cette technologie il n'y a pas si longtemps.

On peut citer par exemple "Half-Life: Alyx", sorti l'an dernier, une des premières vraies superproductions en réalité virtuelle, l'épuisant "Beat Saber" qui a révolutionné les jeux de danse, ou encore "Paper Beast", OVNI salué par la critique créé par Eric Chahi, génial artiste français du jeu vidéo...

Mais personnellement, il y a un jeu qui m'a fait aimer la VR, qui m'a fait dire "ah, enfin quelque chose d'intéressant"... Ce jeu, c'est "Moss".

Un parti-pris audacieux

"Moss" ne paye pas de mine, mais il n'a pas froid aux yeux. Dans un jeu en réalité virtuelle, par définition, avec un casque sur la tête, on s'attend à être plongé au cœur de l'action, à voir ce qui se passe à travers les yeux du personnage principal. Mais pas dans "Moss", qui nous met dans la peau du spectateur.

L'héroïne de l'histoire, que vous allez suivre du regard pendant toute l'aventure, c'est Quill, une petite souris curieuse et téméraire. Elle va découvrir une relique étrange qui lui permet de vous voir, sous la forme d'un esprit de la forêt. À partir de cet instant, vous pourrez aider Quill en interagissant avec son environnement, avec vos propres mains. D'abord, pour la ramener à la maison de son oncle...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Celui-ci vous désigne comme un "Lecteur", une entité protectrice qui va désormais devoir accompagner Quill dans son épopée, en lui donnant toutes sortes de coups de pouce : déplacer une plateforme pour lui permettre de poursuivre son parcours, saisir un de ses ennemis pour l'empêcher de la blesser, ou lui indiquer par où passer, puisque vous avez une vue plus globale de sa situation.

Vous êtes la nounou de cette petite aventurière

Et c'est un rôle que le joueur va très vite devoir prendre au sérieux ! Car elle a beau être armée d'une épée miniature, Quill est aussi adorable que fragile. Et vous allez vite vous sentir responsable de cette petite souris imaginaire, au point de trembler bien plus qu'elle face à un combat mal engagé, ou de sentir une petite pointe de fierté quand elle vous remercie pour votre aide en agitant la patte dans votre direction. Sans oublier tous ces autres personnages avec lesquels vous pouvez interagir silencieusement, et qui vous rappelleront eux aussi vos responsabilités...

Le plus étonnant finalement, c'est qu'un jeu conçu pour une expérience très individuelle, concentrée sur le joueur, isolé des autres par son casque de réalité virtuelle, vous demande du début à la fin de simplement... protéger quelqu'un. C'est l'ultime leçon de "Moss" : souvent, c'est en aidant les autres, discrètement, sans la moindre gloire à en tirer, qu'on est le véritable héros de l'histoire.

🎮 "MOSS" - Disponible sur Oculus Quest, PlayStation VR et PC