Quelques semaines après Hercule Poirot, c'est un autre détective de la littérature qui voit ses débuts racontés en jeu vidéo. Et de fort belle manière !

Sherlock et John, ou les débuts très librement racontés du plus grands des détectives © Frogwares

Dans "Sherlock Holmes: Chapter One", vous allez découvrir la jeunesse du génial locataire du 221B Baker Street. Ou plutôt, une version de cette jeunesse, tant le jeu prend un malin plaisir à bousculer ce que vous pensez savoir de Holmes.

Tout commence sur un bateau qui tangue beaucoup trop pour notre noble héros... Mais pas pour son ami John, un grand gaillard du même âge que lui, mais avec un bien meilleur pied marin. Et si Sherlock brave sa phobie des navires, c'est pour une raison précise : aller se recueillir sur la tombe de sa mère, morte quand il était enfant, et essayer de comprendre en tant qu'adulte ce qui lui est arrivé, malgré les avertissements de son grand frère Mycroft.

Déjà, premier coup de canif à la légende : vous allez vite comprendre que le John qui accompagne Holmes n'est pas le Watson que l'on connait, mais un ami totalement imaginaire et régulièrement sarcastique du jeune détective. D'ailleurs John déteste qu'on lui rappelle qu'il n'existe pas, et Sherlock oublie parfois qu'il est le seul à le voir.

À peine arrivé à son hôtel, Sherlock va devoir faire preuve de ses talents pour résoudre les mystères les plus épais : un diamant disparaît au cours d'une séance de spiritisme, puis l'une des suspectes est retrouvée morte dans la chambre de son amant, un lord qu'elle tentait d'escroquer. Une affaire vite résolue... Mais qui n'était que l'apéritif.

Un jeu plus ambitieux qu'il en a l'air

Passée cette introduction très classique qui pourrait faire craindre un jeu d'aventure tout ce qu'il y a de plus traditionnel et linéaire, "Sherlock Holmes: Chapter One" vous jette dans le grand bain. Ce ne sera pas une succession d'enquêtes, mais bien un jeu en monde ouvert : dans la peau de Sherlock et toujours talonné par votre déconcertant ami John, vous allez pouvoir explorer de fond en comble les rues de la ville fictive de Cordona, une colonie britannique méditerranéenne. Un lieu vivant, peuplé de badauds, de travailleurs, de marins, de commerçants, de policiers et de criminels, dont un mystérieux M qui semble défier l'intelligence du célèbre détective consultant.

Sherlock aura l'occasion d'utiliser toutes les cordes qu'il a à son violon pour déterrer la vérité partout où elle se cache : se déguiser pour recueillir de précieuses confidences, dresser un portrait précis d'un personnage à partir de quelques détails, affronter à mains nues des malfrats dans une ruelle, ou retracer seconde par seconde le déroulé d'un crime dans son palais mental. Bref, tous les ingrédients du parfait simulateur de Sherlock Holmes.

Une excellente surprise

Au-delà de son histoire et de son parti-pris original sur le personnage, "Sherlock Holmes: Chapter One" n'est pas qu'une histoire racontée en jeu vidéo, c'est aussi une vraie expérience de jeu, et assez réussie par-dessus le marché ! Sans atteindre le niveau des mastodontes du jeu en monde ouvert, la production de Frogwares a bien révisé ses classiques et se présente comme une version "light" certes mais tout à fait convaincante d'un "The Witcher" ou d'un "Assassin's Creed".

Lâché dans cette ville bac à sable, magnifique par endroits, on a vite envie d'en explorer les recoins à la recherche d'éléments essentiels à la grande enquête, ou tout simplement pour résoudre un des nombreux petits mystères qui la peuplent. Ce Sherlock-là est non seulement élégant, mais aussi fougueux, dynamique et dépaysant.

🎮 "SHERLOCK HOLMES: CHAPTER ONE" - Disponible sur PC, PlayStation et Xbox