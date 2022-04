C'est le retour de la petite boule rose de Nintendo ! "Kirby et le monde oublié" vient de sortir sur Nintendo Switch. Une aventure vraiment trop mignonne et tout public.

"Kirby et le monde oublié" est sorti sur Nintendo Switch le 3 mars. © HAL Laboratory

Il est petit, rose et très gourmand, mais oui ! C’est Kirby ! Le héros de Nintendo est de retour sur Switch avec sa nouvelle aventure. Cette fois-ci notre guerrier de l’espace est absorbé dans une faille spatiale et découvre un nouveau monde… enfin, “le monde oublié”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Encore une fois, sauver le monde

Un monde qui ressemble beaucoup à notre Terre : buildings, centres commerciaux, parcs d‘attractions mais aussi désert, plateforme offshore ou volcan en éruption. Des décors en 3D avec des panoramas presque écrasants face à notre petit bonhomme rose et autant de terrains de jeu pour notre héros qui adore rendre service.

Il part sauver les Wadlee Dee, d’autres petites créatures orange et mimi qui n’avaient rien demandé, aspirées elles aussi par le vortex puis capturées dans d’horribles cages ! Qui a ouvert la faille ? Dans quel but ? Pourquoi capturer les choupis Waddle Dee ?

Vous allez vite le découvrir avec votre nouvel ami, Elfilin, une sorte de souris bleue qui vole avec ses grandes oreilles.

Toujours une panoplie de pouvoirs et même plus

Vous le savez peut-être, la force de Kirby réside… chez les autres. Capable d’avaler n’importe quoi, il peut gober ses ennemis et copier leurs pouvoirs. Kirby épéiste, Kirby cracheur de feu, Kirby tornade : encore mieux que Barbie ou Martine. Des pouvoirs que vous pourrez faire évoluer pour gagner en puissance au fil du jeu.

Dans cet épisode, notre héros peut aussi absorber… du matériel urbain.

OUI.

Il peut se transformer en escalier de chantier, en chariot élévateur, en distributeur de canettes ou en cône de signalisation. Des formes toutes plus mignonnes les unes que les autres. Est-ce que je vous ai déjà dit qu’il était trop mignon ?

"Bonjour, je m'appelle Kirby et je suis trop mignon" pourrait dire le héros de Nintendo, dans sa nouvelle aventure sur Nintendo Switch. / HAL Laboratory

Trop de mignon ne tue pas le mignon

TOUT est mignon. Les méchants sont mimis et on hésite à leur taper dessus (mais le monde est cruel que voulez-vous), les niveaux sont mignons, même ceux où la lave nous crame les pieds. Et le mignon surtout dans ce monde de brutes, ça fait du bien.

Mais j’avoue que ce Kirby et le monde oublié ne se foule pas beaucoup. On peut voler sur notre étoile magique au-dessus d’une carte où s’alignent les différents niveaux. C’est très linéaire, un jeu de plateformes où l’on saute, frappe, plane, sans grandes surprises dans la construction des niveaux. On ne se dit jamais “WAHOU” mais on prend plaisir à parcourir le jeu.

Il n’y a que les transformations en engins de chantier ou en plot qui sortent de ce qu’on connait déjà, et c’est vrai que ça offre de nouvelles façons de jouer…

Pour un premier épisode en 3D, le studio s’en sort super bien, avec une caméra très fluide, toujours bien placée même dans les affrontements les plus punchy. Mention spéciale pour les effets de ralenti lorsque l’on évite un coup… on se croirait dans "Matrix".

Une structure classique mais sans impair, avec quelques bonnes idées et beaucoup de fun.

Une petite morale

La fin du monde, la course à la technologie, la manipulation génétique. Abandonne-t-on le monde des rêves face au désir de puissance ? On n’est pas face à quelque chose de transcendant, mais c’est très honnête. Et puis à la fin, les gentils gagnent !

Vous l'aurez compris, ce Kirby c'est une petite bouffée d'air frais. Vous pouvez découvrir la licence avec : vous avez le choix entre deux modes de difficulté, Brise et Ouragan… aucun des deux ne souffle vraiment fort. On est sur du facile et encore plus facile.

Et cerise sur le gâteau, vous pouvez jouer à deux. L’un qui manipule Kirby, l’autre un Waddle Dee à bandana, armé d’une petite lance pour piquer les méchants de loin. Parfait pour les grands débutants ou les enfants.