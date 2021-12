Cette semaine, à l'occasion de sa prochaine réédition sur PC (et en attendant sa suite), retour sur une des meilleures histoires racontées en jeu vidéo de ces dernières années.

Au cœur de "God of War", il y a la relation complexe et émouvante entre un père et son fils, qui se parlent sans se comprendre © Santa Monica Studio

"God of War" est une série de jeux d'action apparue en 2005 sur PlayStation 2. Il a connu trois épisodes principaux, "God of War 1, "God of War 2" et "God of War 3" (jusqu'ici ça va), trois épisodes dérivés (Chains of Olympus, Ghost of Sparta et Ascension), tout ça avant un quatrième épisode en 2018, intitulé non pas "God of War 4" (ce serait trop simple) mais juste "God of War".

Un retour au nom originel justifié par un remaniement total de la formule, pour un retour époustouflant dont je n'avais pas pu vous parler à l'époque, tout simplement parce que cette chronique n'existait pas. Sauf que les dieux sont avec moi, puisque le jeu sort en version PC dans un mois tout pile. Ce qui me permet de tricher éhontément et d'en parler aujourd'hui... Mais promis, c'est pour la bonne cause.

L'histoire d'une fuite en avant

Dans cet épisode vous incarnez à nouveau Kratos, le dieu de la Guerre du titre, mais un Kratos vieillissant, fatigué, et exilé dans les glaciales terres du Nord. Anonyme, il a pu enfouir son passé sanglant et refaire sa vie. Notre histoire commence avec la fabrication d'un bûcher : celui de Faye, son épouse tout juste disparue et la mère de son jeune fils Atreus.

Faye souhaitait que ses cendres soient dispersées au sommet du plus haut pic des Neuf Royaumes. Mais pour Kratos, c'est hors de question : son fils Atreus est trop faible et trop impulsif pour un tel voyage. Impulsif comme Kratos lui-même dans sa jeunesse, une perspective qui lui fait peur.

Tout va changer avec l'arrivée d'un mystérieux étranger à la porte de la chaumière de Kratos. Un être plutôt agressif qui assure l'ancien dieu grec qu'il sait qui il est réellement et pire, ce qu'il est. Kratos tente de s'en débarrasser tant bien que mal, mais l'homme le pousse à bout jusqu'à ce qu'il réagisse.

D'un seul coup de poing, l'étranger propulse alors l'invincible dieu de la Guerre à des dizaines de mètres de là. Commence alors un combat aux proportions épiques, dont Kratos (et les pouces du joueur) réchapperont de justesse. Il comprend alors qu'il n'a plus le choix : des entités divines locales savent qui il est, et comme le retrouver lui et son fils. Prêts ou pas prêts, il faut partir.

Un voyage qui a révolutionné le jeu vidéo

À sa sortie en 2018, "God of War" ne cachait pas ses ambitions : là où les épisodes précédents étaient d'excellents jeux d'action, certes, mais dont on pouvait résumer le scénario global par "BAGARRE" (oui oui, en majuscules), celui-ci propose une expérience où les combats ont certes une place cruciale, mais où la narration dévore tout.

Filmé (pardon, joué) caméra à l'épaule, "God of War" est un plan séquence intégral : autrement dit, il n'y jamais la moindre coupure dans l'expérience, tout se déroule sous vos yeux en temps réel du début à la fin, sans écran de chargement ni ellipse. Une prouesse qui soutient un récit épique mais aussi étonnamment intimiste. Car en son cœur, il y a la relation entre Kratos et Atreus, entre un père distant et froid et un enfant qui ne sait rien de la cruauté de la vie ni de son terrible héritage. Les deux protagonistes progressent, la mort aux trousses, et apprennent petit à petit à se connaître. Se connaître mutuellement, et se connaître eux-mêmes. Et rarement relation père/fils aura été aussi superbement racontée que dans ce jeu.

Trois ans après sa sortie, "God of War" n'a donc rien perdu de sa superbe, c'est toujours un diamant brut à découvrir d'urgence s'il vous a échappé jusqu'ici.

🎮 "GOD OF WAR" - Disponible sur PlayStation, et le 14 janvier 2022 sur PC