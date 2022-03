Le dernier jeu FromSoftware, "Elden Ring" est sorti depuis le 25 février dernier. Alors pourquoi une chronique maintenant ? Parce qu'il en faut du temps pour dompter ce titre passionnant mais pas forcément accueillant.

"Elden Ring", dernier jeu vidéo du studio FromSoftware. © Bandai Namco

Cette chronique, elle n'a pas été facile à écrire. Ce jeu là, c’est comme Sega, il est plus fort que moi. Ce jeu c’est "Elden Ring". LEe dernier jeu du studio FromSoftware, réputé pour ses titres cotons : "Demon's Souls", "Dark Souls", "Bloodborne", "Sekiro"…que des jeux qui placent le joueur face aux pires difficultés. Que les fans du genre se rassurent : c’est toujours le cas. La découverte est un peu brutale pour moi, parce que c’est mon premier FromSoftware et c’est une expérience unique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un monde gigantesque et imposant

Vulgairement, il faut vous imaginer un mix entre les fantasmes des fans du "Seigneur des anneaux" et ceux de "Game of Thrones". Mais en beaucoup plus sombre. D’ailleurs, George R.R Martin, l’auteur du Trône de Fer a été consultant pour le jeu, mais c’est surtout à Hidetaka Miyazaki qu'on doit l’ambiance si particulière des jeux FromSoftware.

Ici, on est soufflé par le gigantisme des lieux. C’est vertigineux et magnifique. Des étendues à perte de vue que l’on va pouvoir parcourir à pieds ou à cheval. Vous êtes dans l’Entre-Terre, royaume dévasté, surplombé par un arbre géant, l’arbre monde, qui brille d’une intense lumière dorée. On vous explique rapidement que le Cercle d’Elden s’est brisé, que des morceaux se sont dispersés et qu’il faut les retrouver et tout faire pour devenir le nouveau seigneur local.

Ok.

Une exploration libre et dangereuse

Il y a bien un personnage bizarre en blanc qui me donne quelques indications, “suivre les lumières”… c’est parti. Une première église, un marchand, j’évite un énorme cavalier avec une hallebarde plus grosse que son corps entier… des loups et puis je me dis : tiens et si j’allais vers le marais.

Là, il y avait un dragon qui a décidé de faire coucou. Adieu monde cruel. Mais des choses comme ça, il y en a partout. Des bêtes qui tombent du ciel, des soldats retors, des géants qui vous tombent dessus et qui courent beaucoup trop vite par rapport à leur masse corporelle : dans "Elden Ring" la mort est une mécanique imposée.

Elle se cache derrière chaque porte, chaque brin d’herbe, chaque caillou. Il faut avoir le cœur bien accroché. Je pense que les fans de ce genre de jeu ont un côté masochiste.

Un titre à dompter

Pour s'en sortir, il faut recommencer sans cesse. Apprendre les mouvements de vos ennemis par cœur pour les vaincre. Et quand ça arrive, quand ce géant abdique enfin et s’évanouit à vos pieds dans un nuage de poussière MAIS QUELLE SATISFACTION ! Tout le sel est là : le sentiment d'accomplissement.

Il faut supporter l’interface archaïque et comprendre la logique interne du jeu. Par exemple, vous n’avez pas de journal de quête. Aujourd’hui dans n’importe quel jeu, si un personnage vous donne une mission, vous avez une section dans le menu qui vous rappelle quel est l’objectif et où aller. Ici il n'y en a pas. Donc, prenez un carnet et soyez attentif à ce qu’on vous raconte.

Et c'est là, aussi, qu’on découvre la magie de la communauté. Les joueurs s’entraident sur internet. Ils partagent leurs découvertes, leurs astuces. Il y a un esprit de corps autour du jeu qui est dingue. Et ça donne tellement envie de continuer***. Alors je m’accroche… même si je vais encore mourir un paquet de fois !

Si vous aussi vous avez envie de tenter l’expérience, à vos risques et périls, "Elden Ring" est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series.

***Bien sûr, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et certains joueurs aiment imposer leur vision du jeu et leur manière de jouer. Ignorez-les, le jeu appartient à chaque joueur.