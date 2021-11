Cette semaine, on va joyeusement pratiquement l'évasion (pardon, l'optimisation) fiscale avec un petit navet mignon et anarchiste.

Il y a eu Jérôme Cahuzac, il y a eu DSK, Johnny ou Florent Pagny... Il y a eu les Panama Papers, les Pandora Papers, il y a eu LuxLeaks... Mais tout ça, c'est de la gnognotte à côté de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Dans "Turnip Boy Commits Tax Evasion" (littéralement : "Petit Navet fraude le fisc"), vous incarnez le Petit Navet du titre, qui vit paisiblement dans une serre du village de Bourg Pot-au-Feu. Et il vient de recevoir un bien étrange document : un avis d'imposition menaçant. Sauf que Petit Navet est un rebelle : quand il trouve un document administratif, il ne peut pas s'empêcher de le déchirer.

Bien mal lui en a pris, puisqu'il est immédiatement expulsé de chez lui par le maire Oignon, qui lui propose d'effacer sa dette envers l'administration fiscale en devenant son fidèle assistant. D'ailleurs Oignon a déjà une longue liste de tâches à confier à son nouveau sous-fifre. Et peut-être aussi une idée bien plus machiavélique derrière la tête.

Grosses légumes et fruits pourris

Les personnages sont tous mignons, vivants et colorés, et ils s'expriment plus ou moins bien selon les situations. Au niveau des dialogues, les habitants du village vont du plus basique (comme cette adorable myrtille simplement capable de dire qu'elle est une myrtille), à des propos bien plus construits (comme ceux de ce petit haricot qui aimerait conquérir le monde mais se lamente sur son absence de membres).

Bref vous l'aurez compris, "Turnip Boy Commits Tax Evasion" joue à fond sur le second degré, parodiant allègrement les univers enfantins mais aussi les classiques du jeu vidéo, Zelda en tête.

Bien moins débile qu'il en a l'air

On nage en plein humour absurde, et ce sera donc plus ou moins efficace en fonction de votre propre humour... Mais personnellement, je suis très client. Du début à la fin, le jeu déroule des situations absurdes, et des missions qui, en apparence, n'ont aucun sens : libérer une ferme de cochons agressifs, trouver et déchirer tous les documents administratifs de la région, affronter une pomme géante pleine de vers, ramener un bébé carotte à sa baby-sitter, négocier un placement produit avec une fraise youtubeuse, ou aider un propriétaire à percevoir le loyer de son locataire escargot.

Toute votre aventure baigne dans une ambiance de folie douce. Mais petit à petit, tandis que votre petit navet anarchiste et totalement irrespectueux de ses congénères poursuit son aventure, le jeu révèle une face un peu plus sombre. Il distille de plus en plus d'indices sur l'origine mystérieuse de ce monde de conte de fées où les fruits et légumes vivent en harmonie, au milieu de vestiges de l'humanité qui racontent une histoire bien plus trouble : celle de notre fin à nous.

Dans sa quête effrénée pour échapper aux impôts, à l'autorité et aux responsabilités, c'est finalement avec les petites et grandes absurdités de nos sociétés que ce petit navet est le moins tendre... Et le plus amusant.

🎮 "TURNIP BOY COMMITS TAX EVASION" - Disponible sur PC et Switch

Merci à Mathilde Dehimi, Timour Ozturk, Adrien Toffolet et Victor Vasseur pour le doublage (épique) des voix