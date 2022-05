Un jeune samouraï part venger son maître par delà le trépas : "Trek to Yomi" est un jeu vidéo qui nous plonge dans l'ère Edo et dans les tréfonds du monde des morts.

"Trek to Yomi" vous met dans la peau d'Hiroki, un samouraï sur le chemin de la rédemption... ou non. © Flying Wild Hog, Leonard Menchiari

Nous voilà dans le Japon de l'ère Edo, dans la peau du jeune Hiroki. Orphelin recueilli et entraîné par son maître Sanjuro, rien ne lui échappe : ni l’art de manier son sabre, ni le profond respect du Bushido, le code moral des samouraï. Mais un jour son village est attaqué par des bandits. À leur tête, l’ignoble Kagerô… qui va ôter devant ses yeux, la vie de son maître.

Quelques années plus tard, ce monstre revient et monte une supercherie pour vous éloigner et tout mettre à feu et à sang… Et vous aussi, vous finissez par mourir.

Et c’est ici que le jeu commence vraiment… sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et sur PC !

Une quête au milieu des damnés

Le Yomi, c’est le monde des morts, et vous allez devoir vous en extirper. Le jeu nous fait basculer dans une ambiance presque horrifique, servie par les graphismes en noir et blanc et ce grain qui fait penser à des la vieille pellicule. Vous avancez sur des écrans fixes, comme si vous passiez d’un tableau à un autre.

Pour vous frayez un chemin, il va falloir jouer de votre sabre. À vous les chorégraphies derrière les portes en papier de riz, la lutte contre les âmes tordues par la souffrance, les remords et les regrets.

L'un des environnements du jeu vidéo "Trek to Yomi". / Flying Wild Hog, Leonard Menchiari

Vous voyez Gollum dans le Seigneur des Anneaux ? Imaginez des tas de "gollums" en vouloir à votre peau, sans parler des spectres et autres fantômes. Le tout bercé par les larmes et les cris. Un bonheur (non).

Trouver sa voie

Le cœur déchiré, plongé dans le monde des morts, Hiroki va devoir emprunter le bon chemin… En tous cas, la voie qui le définit le plus : l’amour ? l’honneur ? la vengeance ? "Trek to Yomi” est un voyage introspectif, qui raconte la recherche de sa raison de vivre et le surpassement de soi.

Il y a un vrai travail, un vrai respect pour l’ère Edo et sa reconstitution : l’agencement du village, celui des temples, des cimetières. La musique, la gestion du son, sa spatialisation est impeccable. Pour l’éclairage, les angles de caméra, on voit que l’équipe de production s’est inspirée du cinéma japonais des années 50, Akira Kurosawa en tête. L’excellent doublage en japonais apporte une vraie sensation d’immersion

Un jeu plus beau à regarder qu'à prendre en main ?

Et oui, "Trek to Yomi", c’est peut-être un jeu vidéo qui est plus agréable à regarder qu’à jouer. Une grosse partie des mouvements de combat sont très beaux, mais un peu superflus, les différents détours que l’on doit faire pour récupérer tous les objets spéciaux à collectionner cassent un peu le rythme…

Il a son esthétique pour lui mais une jouabilité vite limitée. Certains diront répétitive… mais est-ce qu’un jeu a le temps d’être répétitif quand il se termine en 5 ou 6 heures ? Bref, une très belle réalisation cinématographique, une expérience vidéoludique intéressante sans être exceptionnelle…

Le jeu a pour lui d’être magnifique, rapide à finir et facile d’accès. On le parcourt presque d’une traite. Si l’époque vous botte mais que vous avez envie de plus de liberté, tournez vous plutôt vers “Ghost of Tsushima”… là aussi une aventure de samouraï mais dans un monde très vaste pour des heures et des heures de jeu (presque l'écueil inverse).