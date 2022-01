Cette semaine, on déballe des tas de cartons et on profite d'une très belle histoire. "Unpacking" est un jeu bien plus profond qu'il n'y paraît, car ce sont des souvenirs que vous maniez.

Une capture d'écran du jeu vidéo "Unpacking" © Witch Beam

Beaucoup d’émotions avec quelques pixels. C’est la recette du jeu de la semaine. "Unpacking" des Australiens de Witch Beam. Un jeu indépendant, l'un des plus vendus de l'an dernier sur Nintendo Switch par ailleurs, qui nous propose... de déballer des cartons.

Que tout soit à sa place

Ranger les assiettes dans un buffet, les livres dans la bibliothèque ou des robes sur les cintres du dressing : ça ne vous fait pas rêver et pourtant, vous aller adorer. Pour lancer la partie, on clique sur un album photo, on entre un nom et tout commence…

Vous voilà en 1997. Une chambre d’enfant, la vôtre. Trois gros cartons de déménagement. En quelques clics, ils s’ouvrent et dévoilent leur contenu. À vous de ranger : cartable, crayons, lecteur de cassettes et autre toupie… ça tombe bien ! Presque tous les meubles de la pièce sont vides.

Il suffira d'un clic

Un nouveau départ et le tout début d’une grande aventure minimaliste. On va suivre la vie de notre héroïne, au fil de ses déménagements. La force d’Unpacking, en plus de vous faire aimer le rangement, c'est sa simplicité. Des graphismes tout en pixel art, des couleurs pastels et des écrans statiques.

Le tout servi par une musique douce et une prise en main enfantine. Que ce soit pour ouvrir un carton, prendre un objet, le faire pivoter ou le poser, il ne vous faudra qu'un pression sur la souris. On change de pièce en un clin d'œil, grâce aux grosses flèches sur les bords de l’écran ou via une carte simplifiée semblable à un plan de construction.

Zen, soyons zen

Si ranger ses affaires peut en agacer certaines, ce "Unpacking" m'a presque fait passer en mode automatique. On essaie d’organiser au mieux l’espace : après tout, notre personnage mérite le meilleur. Alors que chez nous, on a toujours ces trois cartons à moitié éventrés cachés derrière un vieux rideau !

Mais Unpacking est un jeu zen, tout doux, sans point, sans score à atteindre. Il faut juste positionner les objets dans la bonne zone de la maison. On garde toujours une petite marge de manœuvre. Une fois que tout est déballé, le jeu vous montre en surbrillance ce qu’il faut changer de place. Et une fois que tout est bon, on tourne une page de notre vie et on avance dans le temps…

Déballer une existence

"Unpacking" c'est le récit, d'une vie qui passe par plein d’étapes et pourtant, pas besoin de grand discours, de cinématiques en haute définition ou d’effets grandiloquents pour tout saisir (ou presque). Toute la magie réside dans ce qu’on appelle la narration environnementale.

Vous allez me dire mais, “Qu’est ce que c’est que cette sorcellerie ?”. La narration environnementale, c’est une manière de raconter une histoire sans dialogue, sans textes explicatifs, mais via des indices disséminés dans la partie. Et plus on vide de cartons, plus on se rend compte que tout ce qu’ils contiennent sont ces indices.

Cette peluche en forme de cochon qui ne nous quitte jamais. Ce matériel à dessin qui s'accumule, un nouveau carnet qui s'ajoute aux 6 autres et ses cartes de visites qui apparaissent. Sans compter les souvenirs de voyage qui s'additionne, à côté du mini bus rouge ou de la mini tour de Pise… Même la place occupée par certains objets en dit beaucoup (mais ça je vous laisse la surprise).

Un effet miroir

Chaque déménagement en jeu, chaque niveau, c'est du vécu. Pour soi-même ou pour les autres, les copains par exemple. La première chambre d'enfant, celle en résidence étudiante, la première colocation ou encore la première installation en couple, vertueuse ou non.

Oui, ça fait un petit quelque chose de voir certains de nos objets virtuels résister au temps et d’autres pas. De voir les écrans cathodiques des années 90 devenir tout plats même dans un jeu, de voir les consoles évoluer sur les étagères, les photos changer sur le frigidaire. Notre héroïne vit ses hauts, ses bas aussi et ça ne peut que nous renvoyer aux nôtres. "Unpacking" arrive à nous saisir le cœur avec des petits riens qui nous rappelle tout.

Sur quoi on joue ?

"Unpacking", c'est disponible sur PC (Steam, GOG, Humble Bundle), Switch et Xbox (et c'est même dans le Game Pass).