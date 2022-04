Si vous aimez utiliser votre cerveau pour remporter la bataille et tout saisir d'intrigues géopolitiques complexes, le jeu vidéo "Triangle Strategy" est fait pour vous. Une aventure au cœur d'un conflit entre trois terres aux intérêts divergents : à vous de prendre les meilleures décisions !

Le jeu vidéo "Triangle Strategy" fera de vous le couteau le plus affûté du tiroir !

Le jeu est aussi magnifique que son nom est laid : "Triangle Strategy" c'est une pépite, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.

On y incarne Serenor Wollfort, vassal du roi de Glenbrook. On comprend vite qu’il existe trois royaumes : le nôtre donc, mais aussi celui d’Aefrost au Nord et celui d’Hyzante à l’Est. Trois terres qui se sont affrontées pendant de longues années. En cause ? La répartition des ressources naturelles. Notamment le sel.

De l'épée

Seul le royaume d’Hyzante en possède. Sans parler des trois systèmes politiques différents… La paix a fini par être signée et des accords commerciaux mis en place. Mais l'inauguration d’une mine commune va mettre en péril un équilibre déjà très précaire, sans parler de votre mariage avec Frederica, la demi-sœur de l’archiduc d’Aefrost (pire que les "Feux de l'Amour").

Il va falloir user de l’épée mais aussi et surtout, de vos talents diplomatiques pour guider le destin de tout le continent... quelle que soit la situation, on profite des musiques incroyables, composées par Akira Senju.

Pour ce qui est des combats, on est sur un système connu des amateurs du genre, celui du tactical RPG : imaginez des petits bonshommes en pixel, à l’ancienne. "Triangle Strategy", c’est un savant mélange de graphisme rétro, en 2D et d’environnements où la caméra pivote en 3D. Ça permet plein de subtilités stratégiques sur des terrains escarpés, sur plusieurs niveaux ou via des passages cachés.

Les différents niveaux sont quadrillés. Vos personnages avancent case par case selon leurs caractéristiques. Certains vont plus loin que d’autres, frappent avec plus ou moins de portée. Épée, lance, arc, armes de jets, magie : chacun possède son style et ses compétences. Vos adversaires fonctionnent sur le même modèle… c’est comme un grand jeu d’échecs. Il va falloir choisir où se déplacer, qui frapper en premier pour s’en sortir et remporter les combats.

De l'esprit

Mais loin du champ de bataille, le plus important, c’est donc la diplomatie : les combats ne sont qu’une toute petite partie du jeu. "Triangle Strategy" c’est avant tout une grande histoire, découpée en moults actes et chapitres.

Une narratrice nous raconte les épisodes petit à petit. C'est très très bavard et ça peut en agacer certains. Beaucoup de dialogues, beaucoup de descriptions. Tout repose sur les retournements de situations, les alliances, les trahisons, les surprises. Je le confesse, je ne suis pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir, mais je pense quand même en avoir vu des scénarios de jeu. Pour me surprendre, il faut y aller. Et bien là, il y en a de la surprise.

Et des convictions

Votre histoire va prendre différentes directions selon un système de convictions : la justice, la morale ou le pragmatisme. Chacune de vos réponses à un dialogue, une question, un dilemme correspond à une de ces valeurs. Mais vous ne savez pas laquelle (en tout cas pas lors de votre première partie), et au moment de prendre une décision, vous ne choisissez pas tout seul !

Parce que la tradition à Glenbrook, c’est le vote. On sort une balance et chacun de vos compagnons peut la faire pencher selon son avis. À vous de les convaincre pour les rallier à votre cause. Pour avoir les bons arguments et le choix le plus éclairé, il va falloir mener l’enquête, profiter des moments d’explorations pour dialoguer avec les autres personnages et tenter de saisir toutes les ficelles de l'intrigue.

Vous n’arrivez peut-être pas toujours à faire changer d’avis vos amis, et il faudra vous en tenir à la décision de la majorité même si elle ne vous convient pas.

Il n’y pas de bon ou de mauvais choix : aller dans tel village, prêter main forte à tel souverain ou obéir à un autre. On a beau réfléchir à toutes les répercussions d’une décision… parfois, ça fait mal, certains chemins transforment les amis en ennemis ou mènent droit vers la mort. Une fois la console éteinte, la première partie terminée, vous n'aurez qu'une envie : recommencer en choisissant d'autres options.