Cette semaine, je vous emmène sur les traces d'une apprentie détective (et journaliste) dans un jeu qui se déroule dans les années 90 tout en s'inspirant des plus grands titres du jeu d'aventure de l'époque.

Une version remastérisée du jeu "Kathy Rain" qui vous replonge dans cette enquête mystique très réussie © Clifftop Games

Nous sommes en 1995 aux États-Unis : Kathy Rain est étudiante en journalisme (promis, ça n'a pas du tout influencé mon choix de parler de ce jeu ce matin), en deuxième année. Elle poursuit paisiblement ses études, entre les cours, les soirées étudiantes et les nuits de repos à la cité universitaire avec sa coloc Eileen.

Jusqu'à ce qu'elle apprenne le décès soudain de son grand-père, Joseph Rain, un vétéran de la deuxième guerre mondiale. Kathy alors va rejoindre son village natal de Conwell Springs, un village qu'elle a quitté dans des conditions tout sauf idéales, plusieurs années auparavant. Depuis, elle n'avait plus jamais adressé la parole à ses grands-parents restés sur place. À l'enterrement, elle retrouve sa grand-mère avec qui elle tente de recoller les morceaux.

Ce que Kathy apprend alors, c'est que son grand-père était depuis de longues années cloué à un fauteuil roulant, après un mystérieux accident en 1981, et qu'il avait vécu dans un état catatonique pendant presque 15 ans. Kathy va alors décider d'enquêter sur ce qui lui est arrivé à l'époque... Une enquête qui va lui faire découvrir les secrets bien enfouis de Conwell Springs, mais aussi tout ce que sa propre famille a pu lui cacher.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une enquête qui ravira les amateurs de jeux d'aventure à l'ancienne

Et depuis le temps, vous le savez, je suis très client de ce type de jeux... Mais jusqu'ici Kathy Rain était passé sous mes radars ! Sorti en 2016 sur PC et Mac, il était passé relativement inaperçu au milieu de la foule de jeux d'aventure "point&click" qui arrivent régulièrement sur la plateforme de vente en ligne Steam.

Mais depuis, il a bénéficié d'un excellent bouche à oreille chez les amateurs, ce qui lui a permis de revendiquer un peu plus de 1,2 millions d'exemplaires vendus, et surtout de développer une version "Director's Cut", qui propose un scénario légèrement rallongé, des graphismes améliorés, des musiques remaniées, bref une expérience plus proche de ce que les développeurs souhaitaient faire au départ.

Un succès mérité ?

Je ne suis peut-être pas très objectif parce que j'adore ce style de jeux, mais c'est un des "point&click" les plus réussis auxquels j'ai joués depuis longtemps, le genre qui rappelle des souvenirs de la grande époque de "Gabriel Knight", "Indiana Jones & the Fate of Atlantis" et autres... "Kathy Rain" propose une enquête enlevée, bien menée du début à la fin et qui connaît ses classiques.

On y trouve aussi bien des références à des classiques du genre que des clins d'œil à d'autres mystères bien connus : on y croise ainsi un mystérieux homme en costume rouge qui rappelle les personnages décalés de Twin Peaks, ou un gang de motards "bruts de décoffrage mais sympa" qui font penser à "Easy Rider" ou "Full Throttle". Tout cela est soutenu par Kathy Rain elle-même, une héroïne rebelle immédiatement attachante, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qu'on espère bien revoir dans de nouvelles aventures dans les années qui viennent.

🎮 "KATHY RAIN: DIRECTOR'S CUT" - Disponible sur PC, Mac, Android, iOS, et Switch

Merci à Cecilia Arbona, Juliette Geay et Noémie Lair pour le doublage des voix