"Horizon II: Forbidden West" vient de sortir sur PS4 et PS5. La suite du jeu "Horizon: Zero Dawn" conte toujours les aventures d'Aloy qui va devoir marcher vers l'Ouest pour sauver - encore une fois - le monde.

Le jeu vidéo "Horizon Forbidden West" est une exclusivité PlayStation © Sony/Guerrilla Games

Dans "Horizon II: Forbidden West" le destin du monde repose encore une fois sur nos épaules. Enfin, sur celles d’Aloy. Cheveux de feu, tête bien faite, arc dans le dos. Ancienne paria, devenue femme puissante. Elle venait tout juste d’anéantir HADES, intelligence artificielle décadente qui voulait détruire la vie sur Terre.

Mais malgré la victoire, le mal est toujours là. Un mal qui la ronge : entre les machines qui nous veulent du mal, la nielle, une espèce de pourriture (?) qui tue tout ce qu’elle touche et la guerre civile à l’ouest la route va être longue avant de trouver une solution…

Un (très) long voyage vers l'Ouest prohibé

Ah ça, oui. C’est vrai, je pourrai choisir de suivre la grande route, enchaîner les mission et terminer ce voyage le plus rapidement possible (un trentaine d'heure tout de même). Maiiiis… ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça : la carte est trop vaste pour ne pas s’y perdre !

On part avec Aloy à la découverte de cités en ruines, des grottes, des campements, des troupeaux de machines… on peut aller où l'on veut, parler à qui l’on veut, affronter ce qu’on veut ! Et tout ça dans l’ordre que l’on veut. Oui ce n’est pas nouveau dans le jeu vidéo. Oui, c’est vrai, ça s’appelle un “open world”, un monde ouvert

Profond et cohérent

Chaque quête secondaire, chaque coup de mains qu’on donne à droite à gauche, apporte quelque chose à l’histoire principale : rien n’est en trop. La grosse réussite d’Horizon c’est de laisser cette liberté et d’arriver à articuler un univers cohérent. Même les découvertes fortuites de monuments, des points de vue… apportent quelque chose. Rien de révolutionnaire mais superbement exécuté !

Une grosse partie du jeu repose sur votre “focus”, un petit appareil qui vous permet de scanner vos ennemis pour déceler leurs points faibles, mais surtout de voir des choses invisibles pour les autres… ça pousse forcément à l’exploration et ça permet de se lancer dans des combats souvent dantesques.

Une claque graphique et sonore

Ici, on s’émerveille de tous les détails. Le vent dans les herbes hautes, les reflets du soleil sur les rochers, les ondes sur l’eau. Les mouvements des cheveux de notre héroïne, c’en est presque hypnotisant. On ne peut pas s’empêcher de s’arrêter, faire pivoter la caméra, abuser du mode photo. Ce qui est aussi remarquable, c’est le travail sur le son. Le studio Guerrilla s’est entouré d’un collectif d’artiste pour la musique, en plus d’avoir des sound designers talentueux : ce sont les spécialistes des bruitages, de l’ambiance…

Un conseil, c’est : mettez un casque. Immergez vous !

Accessible aux nouveaux venus

Alors oui, le jeu est la suite de "Horizon: Zero Dawn" sorti il y a 5 ans. Vous ne l’avez pas fait ? Ce n’est pas grave du tout ! Au début de jeu vous avez droit à une vidéo type “Dans l’épisode précédent”... et vous avez la biographie détaillé de chaque personnage. L’histoire se déroule naturellement, on comprend très vite. Et pour ceux qui ont peur de la difficulté, il existe un mode “Histoire”, encore plus facile que que facile !

Alors oui, il y a des défauts évidemment : une interface encore trop présente à l’écran, quelques obstacles à l’exploration mais ce sont des détails. Si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, vous pouvez y aller les yeux fermés (Enfin non gardez les ouverts sinon vous n'irez pas loin).