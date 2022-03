Le dernier né du studio français GleeCheese est un vrai jeu de musiciens. À travers un voyage vers le festival de PIneWood, revivez le destin de Gabriel, un guitariste tourmenté.

"A Musical Story" raconte l'histoire de Gabriel et son groupe du musique, partis pour un voyage jusqu'au festival de PineWood. © GleeCheese

Avec son jeu vidéo "A Musical Story", le studio français GleeCheese frappe fort sur la corde de l'émotion. Dans ce jeu musical, vous êtes plongés sur la route du rock-folk psychédélique.

Un road-trip de souvenirs

Votre voyage commence en fait… sur un lit d’hôpital. Oui, désolée de casser l’ambiance, mais notre héros, Gabriel, est mal en point. Allongé, avec sa perfusion, son corps n’a pas l’air de bouger, mais son esprit lui vagabonde… grâce à la musique ! On va pouvoir le suivre, dans ses souvenirs, rythmés par le son.

Après son travail à la chaîne à l’usine, il joue avec son groupe le soir. Un air de Jimi Hendrix avec son afro et sa guitare .Nous sommes en plein 70's, il n’y a aucun doute. La bande d’amis se met d’accord : ils prennent la route, dans un superbe van à la scooby-doo, direction Pinewood et son mythique festival.

Trouvez le bon rythme

On revit alors leurs étape d'un un voyage d'Ouest en Est des États-Unis, un voyage introspectif où la musique joue le rôle de déclencheur. La route est découpée en chapitres qui nous raconte petit à petit l’histoire de ce groupe et surtout, de notre personnage principal Gabriel.

Chaque séquence est une partition. On joue toutes ces parties les unes après les autres (guitare, clavier, basse, percussions...), une piste jouée avec succès c’est une séquence animée qui se débloque... l'histoire avance donc petit à petit et nous dévoile des choses, du beau comme du tragique. La musique épouse parfaitement les émotions.

Dans un jeu de rythme, le principe général c’est qu’il faut appuyer sur la bonne touche au bon moment. Vous avez une indication à l’écran : un symbole coloré sur une ligne blanche, ou des flèches qui atteignent un des bords de l’écran. Et bien dans "A Musical Story", il n’y a presque rien. Comment joue-t-on ? Et bien, à l'oreille !

Avant de pouvoir agir, vous devez écouter une boucle rythmique complète. Les notes s'inscrivent sur un cercle, sorte de "bulle de souvenir" à débloquer… Mais, même si l’espace entre deux notes peut vous donner un indice sur la cadence, il vaut mieux vous fier à votre ouïe.

Un jeu accessible à tous

Vous n’avez besoin que de deux boutons et vous faire confiance : être attentif, concentré… deux conseils : jouez avec un casque et fermez les yeux. Il y a un côté assez “pur” dans ce jeu. Pas de fioriture et même si le groove ce n'est pas votre truc, vous avez de quoi vous aider. Une petite lueur qui passe sur l’écran pour guider.

Côté narration, pas de fioriture non plus. Des personnages entiers. "A Musical Story" raconte aussi les années 70, la musique, les pattes d’eph', la liberté sexuelle. Certains démons de l’époque aussi et les oiseaux de mauvais augure qui planent sur notre héros.

Une petite pépite accessible à tous, disponible sur tous les supports : PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même sur mobile.