Après une sortie sur Nintendo Switch en mars dernier, "Monster Hunter Rise" est sorti ce 12 janvier 2022 sur PC. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le titre, qui vous place dans la peau d'un chasseur de monstres.

Capture d'écran du jeu vidéo "Monster Hunter Rise" © Capcom

Si vous cherchez un défi intéressant sans être punitif, "Monster Hunter Rise" est un jeu sur lequel vous devriez vous pencher. Vous venez d'accéder au poste de chasseur et devez désormais défendre votre village : Kamura, célèbre pour ses forges et son acier est la cible de hordes de monstres. La Calamité menace ce petit bourg médiéval qui se défend autant qu'il peut.

Prendre le temps de se préparer

Pour mener à bien sa mission, il faut veiller à tout : arme, armure, équipement. Heureusement ici, tout le monde s'affaire, marchands, forgerons et même cuisiniers, c'est à croire que tout tourne autour de vous ! Mais votre première tâche est de trouver votre arme. Celle qui permet de se sentir à l’aise sur le terrain. Il y en a 14 sortes différentes, autant dire qu’il faut prendre le temps de les essayer. Épée, marteau, lance mais aussi cornemuse géante en métal (c'est ma favorite, ça me donne un petit côté ménestrel).

Ensuite, il faut aller voir le forgeron. Aiguiser le tout, forger son armure et s’assurer que nos deux compagnons, un chat et un chien guerrier, nos "Piles Poils" soient aussi bien équipés que nous.

Préparer son barda

Vous savez ce que c’est la différence entre un bon et un mauvais chasseur ? Moi non plus, mais à Kamura, la préparation ne s’arrête pas à une belle armure et une arme disproportionnée. Il faut remplir sa sacoche d’objets utiles. Potions, rations mais aussi, et c'est le cœur de "Monster Hunter Rise", des pièges.

Des tranquillisants, des bombes aveuglantes… de quoi capturer ma cible. Parce que si l'on arrive à attraper un monstre plutôt que de l'abattre, les récompenses n’en seront que plus grandes ! Tout se fabrique grâce à ce que j’ai récupéré lors de mon exploration près du temple oublié. Du lierre, des herbes, quelques toiles d’araignées et insectes aux propriétés intéressantes.

Avant de partir, pour le moral et pour engranger quelques bonus, une petite sucrerie pour la route. Une brochette de dango, ces boulettes de pâte de riz sucrée.

Des combats intenses

Sur cet archipel de glace, on croise des simili-mammouth, des sortes de requins mutants ou des rennes aux larges bois. Du menu fretin : j’en dépèce un ou deux pour récupérer leurs peaux ou leurs griffes, ce sera toujours utile…

Quand soudain, je vois ma cible : le grand Baggui. Et je ne parle pas d’un jean trop large, mais d’un énorme lézard. Je préfère me maintenir à distance le temps d’établir une stratégie. Il va aussi falloir l'affaiblir, et user des mes objets tranquillisants et de bombes spéciales.

Malgré tout, la bête nous domine. Une fois, deux fois mais pas trois : après de longues minutes, c'est la bonne. Le Baggui trébuche et n'a plus le temps de fuir. Victoire, soulagement, retour au camp.

Ne comptez que sur votre expérience... et celles des autres

Dans "Monster Hunter Rise", vous ne gagnez pas de niveau : c’est votre expérience du terrain qui compte. Tout va reposer sur votre capacité à améliorer votre équipement et à apprendre de vos erreurs. Surtout, c'est une aventure qui peut se jouer seul mais qui est bien plus intéressante à plusieurs : jusqu’à quatre joueurs en ligne. Le village vous sert de zone de départ pour tout un tas de quêtes qui vont vous tenir en haleine pendant des dizaines d’heures.

Une version 4K sur PC

Après une première sortie sur Switch en mars 2021, le titre est sorti sur PC le 12 janvier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une version qui permet de bénéficier d'améliorations graphiques : écran large, haute définition, filtres en noir et blanc, sépia ou grain cinéma japonais pour l’ambiance. Une excellente occasion de s’y mettre pour ceux qui n’ont pas de Switch, fans de la première heure ou grands débutants.