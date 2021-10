Cette semaine, on vous parle du retour d'une des franchises phare du géant français Ubisoft...

Bienvenue à Yara, une île tropicale menée d'une main de fer par "El Presidente" Anton Castillo © Ubisoft

Non, ce n'est pas "Assassin's Creed". Et pas "Rayman" non plus... Mais bien "Far Cry", série un peu moins connue mais ô combien divertissante, dont le principe pourrait se résumer à : mettre le plus gros bazar possible dans une dictature. Le sixième épisode ne fait pas exception : après avoir exploré un faux pays africain peuplé de mercenaires dans le 2, un pays en pleine guerre civile dans l'Himalaya dans le 4, un État américain imaginaire gangréné par une secte de dingues de la gâchette dans le 5, "Far Cry 6" nous emmène sur une île d'Amérique latine "qui ressemble beaucoup à Cuba mais promis c'est pas du tout Cuba".

Bienvenue à Yara, donc, un pays qui a connu une révolution dans les années 60, qui lui a valu un embargo pendant 40 ans, dirigé d'une main de fer par "El Presidente" Antón Castillo. Votre histoire commence avec une rafle de l'armée dans un quartier de la capitale, qui va tourner au massacre pur et simple de civils.

Une "nuit de la mort" qui va vous pousser à fuir, dans un bateau de pêcheur chargé de clandestins. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que parmi eux, il y a un passager très spécial : Diego, le jeune fils du président, lui-même horrifié par ce que devient son pays. Un passager trop précieux pour le laisser partir : et c'est "el presidente" lui-même qui mène l'expédition pour le récupérer.

Antón Castillo ordonne de couler votre navire en pleine mer. Tout le monde y reste, sauf vous. Vous allez alors rejoindre les guérilleros du groupe Libertad, pour essayer de rendre son île au peuple.

De l'action, de l'action, et encore de l'action

"Far Cry 6" va vous faire rapidement passer du statut de guérillero à celui de machine de guerre, avec toutes sortes d'armes, gadgets, véhicules et même animaux dressés (dont un crocodile en sweat-shirt). Ce qui va vous permettre de remplir une à une les missions qu'on vous confie.

Du chaos, il va y en avoir à la louche au fil des heures, dans une sorte de compilation de tous les passages obligés du genre, au point qu'on a souvent l'impression d'avoir déjà joué au même jeu, qui aurait juste été transposé dans un lieu différent.

¡Viva la Revolución!

La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, s'il révolutionne moins le jeu vidéo que l'île de Yara, "Far Cry 6" est précisément ce que tout fan de la série attend : un gigantesque bac à sable, avec un cadre idyllique pour passer des heures à se défouler en gâchant minutieusement la vie d'un méchant aussi ignoble que charismatique. La recette date un peu, mais comme on dit à Yara : c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs cocktails Molotov.

🎮 "FAR CRY 6" - Disponible sur PC, Xbox, et PlayStation