Oui, c'est encore un jeu qui parle de boucle temporelle, un thème décidément très à la mode dans le jeu vidéo en ce moment... Mais "Deathloop" l'exploite de manière originale et même élégante !

"Deathloop", jubilatoire bac à sable temporel en jeu vidéo © Bethesda Softworks

Le nouveau jeu du studio Arkane (à qui on devait déjà la formidable série "Dishonored") vous met dans la peau de Colt, un type qui passe vraiment une sale journée. La preuve, dès le début, il est allongé sous une jeune femme visiblement très énervée qui lui plante une machette dans le torse.

Game over ? Non. Colt se réveille sur une plage au petit matin. Ce qu'il ne sait pas, mais qu'il va vite comprendre, c'est que ce matin, c'est toujours le même. Et qu'à chaque fois qu'il meurt ou que la journée s'achève, il va se réveiller sur la même plage, le même jour, le même matin. En plus, Colt est hanté par des messages lui demandant de "briser la boucle" et semble être le seul à garder le souvenir de toutes les journées précédentes. Enfin, il y a lui et Julianna, la jeune femme qui passe son temps à le traquer, à le tuer et à lui faire la conversation. Ça a l'air compliqué ? Préparez le Doliprane, c'est pas fini.

Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Accrochez-vous : l'île de Blackreef est peuplée d'habitants hostiles qui, contrairement à vous, semblent vivre une fête perpétuelle. Tout est fait pour qu'ils s'amusent de toutes les manières possibles, y compris en s'entretuant ou en mourant : quoi qu'il arrive, ils savent que le matin suivant, ils pourront à nouveau faire n'importe quoi à l'infini, sans aucune conséquence.

Et au sommet de cette étrange communauté de dégénérés, il y a les Visionnaires, ceux qui assurent les festivités et sont garants de la protection de la boucle. Ils y sont même intimement liés, puisque pour pouvoir briser la boucle, il suffit de les tuer tous les 8... et tous dans la même journée. S'il en reste un seul quand la nuit tombe, tous les autres reviendront le matin suivant. Il va donc falloir être très créatif.

Complexe, mais un bonheur à jouer

Pour avancer dans "Deahtloop", il va d'abord falloir un peu de patience, le temps de comprendre la mécanique de la Boucle et surtout comment la contourner (par exemple en trouvant un moyen de garder vos armes à chaque retour à la case départ). Mais on s'éclate franchement dans ce bac à sable temporel bourré de bonnes idées, et rythmé par les échanges tout à fait délicieux entre Colt et Julianna.

En plus, tout baigne dans une ambiance flashy et décontractée, très "film de genre des années 70", sur une bande-son tout aussi cool. Bref, cette boucle vous fera quelques nœuds au cerveau, mais de manière si flamboyante qu'on lui pardonne le mal de tête.

🎮 "DEATHLOOP" - Disponible sur PC et PlayStation 5