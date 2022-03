Syberia est de retour avec son héroïne Kate Walker pour une nouvelle série d'enquête et de puzzle, à cheval sur deux époques : les années 40 et les années 2000.

Kate Walker est de retour dans le jeu vidéo "Syberia : The World Before" © Microïds

C'est le retour de Kate Walker, pas Texas Ranger, pour le plus grand bonheur des amateurs de jeux d'aventure, d'énigmes et de puzzles. "Syberia : The World Before" est pour l'instant exclusivement disponible sur PC :