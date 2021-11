Ce matin, je vous propose d'accompagner les âmes des morts sur l'océan qui les mène de l'autre côté, dans un jeu sincèrement joyeux, optimiste et touchant.

Dans "Spiritfarer", le bien-être des âmes passagères de votre navire sera votre principale préoccupation © Thunder Lotus Games

Ça a l'air un peu bizarre présenté comme ça, mais "Spiritfarer" est un jeu qui parle de mort, de séparation, de deuil, mais d'une manière poétique, colorée, et émouvante. Vous incarnez Stella, une jeune fille qui se réveille avec son chat Daffodil sur une barque menée par une silhouette imposante revêtu d'une large cape sombre.

Il s'agit en fait de Charon (oui, LE Charon de la mythologie grecque, le passeur d'âmes). Et il veut passer la main, épuisé par des dizaines de millénaires à accompagner les morts vers le repos éternel. Après tout, tout le monde, même le passeur, a le droit à une retraite bien méritée. Et c'est donc à vous que va revenir cette mission cruciale : vous allez devoir trouver à sa place les âmes errant sur les différentes îles du secteur, et les aider à accomplir ce qui leur reste à accomplir avant de passer définitivement de l'autre côté.

D'ailleurs, sur ces belles paroles, Charon traverse lui-même le Seuil éternel et disparaît. Stella se retrouve seule avec Daffodil, et les deux compères se mettent en quête d'un navire pour commencer leur tâche. Arrivés à un ponton à proximité, ils rencontrent Gwen, la première des âmes à accompagner dans son dernier long voyage. Et un bateau en piteux état.

C'est le début d'une longue aventure à explorer le royaume des morts, un gigantesque océan où de nombreuses surprises attendent Stella et les membres de son équipage de plus en plus nombreux au fil des rencontres... Jusqu'à ce que certains, une fois leur esprit libre de toute contrainte, décident d'aller de l'avant et de passer de l'autre côté.

Il y a beaucoup à faire entre la vie et la mort

Et ça va prendre du temps, parce qu'il y a une multitude de choses à faire dans "Spiritfarer". Stella va avoir du pain sur la planche pour aider les âmes errantes à accomplir tout ce qu'il leur reste à accomplir... Ou, plus difficile encore, à admettre que plus rien ne les retient. Dans l'intervalle, leur bien-être (ou leur bien-mourir) est entièrement de votre responsabilité.

Votre bateau va donc devoir être équipé de commodités diverses : une maison pour vos invités, par exemple, une cuisine pour les régaler (car oui, les âmes errantes mangent, et pas qu'un peu), un jardin pour cultiver des ingrédients, une scierie ou un métier à tisser... Et si ça ne suffit pas à faire le bonheur des âmes, qui prennent sur votre navire la forme d'animaux plus ou moins adorables (une grenouille, un serpent, une biche...), vous pouvez toujours leur faire un câlin pour les réconforter. Car ces passagers semblent tous avoir des souvenirs en commun avec Stella, et une affection particulière pour elle...

Bref, "Spiritfarer", c'est un peu "Animal Crossing" au pays des morts : le jeu est aussi prenant que le simulateur de vie insulaire de Nintendo, et bourré comme lui d'activités à réaliser.

Une profondeur inattendue

Derrière son apparence mignonne et son design (absolument sublime) de dessin animé, "Spiritfarer" est un simulateur d'adieux, un jeu qui nous apprend à dire "au revoir". Au fil des heures d'aventures en leur compagnie (qui peuvent être nombreuses tant le jeu est étonnamment riche), vous allez irrésistiblement vous attacher à vos passagers, qui sont tous dotés d'une personnalité et d'une histoire bien à eux, que vous découvrirez pas bribes.

Tout en sachant que la séparation annoncée peut surgir à tout moment. Ce qu'il restera alors de bons et de mauvais moments aura aussi dépendu de vous, et c'est ce qui rend votre quête dans Spiritfarer si précieuse et si touchante.

🎮 "SPIRITFARER" - Disponible sur PC, Mac, PlayStation, Switch et Xbox

