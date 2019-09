Plus d'un siècle les séparent, Drumont et Zemmour, journalistes et polémistes, "La France juive" (1886) et "Le suicide français" (1994), il occupent la même omniprésence dans l'espace public et dans son dernier livre, l'historien Gérard Noiriel a voulu comprendre cette grammaire commune chez les deux hommes.