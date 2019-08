Notre voyage culturel vous emmène aujourd’hui à Vevey en Suisse, où se déroule la Fête des Vignerons. Cet événement, organisé tous les 20 ans, accueille plus de 800 000 visiteurs en trois semaines ! Nous allons vous faire découvrir une ville en ébullition et un pays mobilisé autour de la vigne et de ses festivités.

La Fête des Vignerons à Vevey (Suisse) fête ses vingt ans cette année. © Maxppp / PHOTOPQR/LE DAUPHINE/Vevey/ Grégory YETCHMENIZA

Nous faisons tout d'abord un détour par le Québec où nous avons rencontré la comédienne et dramaturge Rébecca Déraspe, pour notre rubrique « Un auteur, une ville ». Un entretien exceptionnel depuis les toits de Montréal !

Nous rendrons ensuite hommage à Michel Serres de l'Académie Française avec la rediffusion de son dernier entretien dans La Librairie Francophone, quelques mois avant sa mort. L’auteur de Morales Espiègles, paru aux éditions Le Pommier, avait abordé avec nous la question de la morale.

Puis nous allons à la Fête des Vignerons à Vevey. Vous entendrez dans Le Club Francophone une rencontre inédite autour de la culture du vin et des vignerons en Suisse. Seront avec nous pour en parler l’auteur suisse Blaise Hofmann et François Margot, Abbé Président de la Confrérie des Vignerons de Vevey.

Il y aura aussi le live acoustique du groupe Delgres !

Et enfin, nous parlerons de la liberté sexuelle et de la condition de la femme avec Leïla Slimani. L’auteure franco-marocaine a publié Sexe et mensonges: la vie sexuelle au Maroc aux éditions Les Arènes.

Programmation musicale :