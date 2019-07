En ce jour de fête nationale française, nous allons voyager entre Paris et Nice. Nous passerons par la Place de la Bastille, lieu emblématique du 14 juillet 1789, et par la Tour Eiffel. Nous irons également à Nice, sur la Promenade des Anglais, pour rendre hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016.

Nice, la Baie des Anges et la Promenade des Anglais depuis la Colline du Château. © AFP / CAVALIER MICHEL / HEMIS.FR / HEMIS.FR / HEMIS

Aujourd’hui, pour la troisième étape de notre grand voyage estival, nous restons en France à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet.

Dans notre séquence « Un auteur, une ville », nous sommes cette semaine à Nice pour un reportage inédit, sur les bords de la Méditerranée, avec l’apnéiste Guillaume Néry, détenteur du record du Monde d’apnée en profondeur et double Champion du Monde de plongée en poids constant.

Nous recevons également le Maire niçois Christian Estrosi pour parler de son nouveau livre, dédié à la ville de Nice, et rendre hommage aux victimes des attentats du 14 juillet 2016. Retrouvez le livre Nice, l’inattendue aux éditions Michel Lafon.

Nous continuons ensuite notre route vers Paris et sa Tour Eiffel, où nous vous proposons un Club Francophone consacré au dernier album de la bande dessinée Lucky Luke, qui se déroule à Paris ! Nous recevons à cette occasion le scénariste Jul et le dessinateur Achdé, avec la participation exceptionnelle de l’ancien Président de la République Française, François Hollande.

Le chanteur Cali sera aussi avec nous pour un live acoustique !

Et enfin, nous irons Place de la Bastille à Paris, lieu emblématique et historique. C’est ici que la France s’est libérée de la monarchie absolue le 14 juillet 1789. L’auteur, musicien et cinéaste Mathias Malzieu, du groupe Dionysos, nous fera visiter les ruelles de ce quartier qu’il aime tant.

Programmation musicale :