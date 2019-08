L’aventure estivale de la Librairie Francophone s'achève aujourd’hui entre La Défense, Nice et Alger. Pour cette dernière étape, nous continuerons de voyager entre les destinations, nous irons à la découverte des villes et des architectures et enfin, pour bien commencer l’année, nous annoncerons la rentrée littéraire!

Nous partons tout d’abord à Alger, pour notre rubrique « Un auteur, une ville » de la semaine. Nous y avons rencontré l’auteur algérien Samir Toumi pour un reportage inédit au Centre Artistique La Baignoire.

Nous serons aussi avec l’auteur Frédéric Lenoir, à l’occasion de la parution de son ouvrage Le Miracle Spinoza aux éditions Le Livre de Poche le 28 août prochain. L’auteur nous parlera de son philosophe de prédilection, Spinoza, et de la philosophie plus généralement.

Direction ensuite La Défense et sa fameuse Grande Arche. L’autrice Laurence Cossé nous fera découvrir ce monument qui l’a inspirée pour son livre La Grande Arche, publié aux éditions Gallimard.

Place également à la rentrée littéraire avec les libraires de la Librairie L’Amandier à Puteaux, près de La Grande Arche.

Nous retrouverons Salif Keita pour le live acoustique de la semaine.

Et pour finir en beauté, nous serons avec Jean-Marie Gustave Le Clézio depuis l’Opéra de Nice pour un entretien inédit !

Programmation musicale :