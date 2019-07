Votre voyage francophone estival continue avec des reportages et des rencontres inédites. Et pour cette cinquième étape, nous sommes à Hyères dans le département du Var, en France. Nous irons avec nos invités à la découverte du quartier historique de la ville et de ses plages de sable.

La Collégiale Saint-Paul à Hyères. © AFP / CHAPUT FRANCK / HEMIS.FR / HEMIS.FR / HEMIS

Nous commençons notre escale à Hyères par un détour dans la vieille ville pour notre rubrique « Un auteur, une ville ». Nous avons rencontré l’auteur hyérois Julien Sandrel qui nous emmène à la découverte de la Collégiale Saint-Paul dans un reportage inédit. Julien Sandrel est l'auteur de La vie qui m’attendait, aux éditions Calmann-Levy, et de La chambre des merveilles, aux éditions Le Livre de Poche.

Il sera ensuite question des chats avec la belge Amélie Nothomb et la française Stéphanie Hochet. Un drôle d’entretien croisé réalisé en public !

Puis nous irons sur la Plage de la Capte pour un Club Francophone exceptionnel sur le thème de la nature. À cette occasion se sont réunis Jean-Christophe Rufin de l’Académie Française, Yann Queffélec qui a reçu le prix Goncourt, ainsi que l'écrivaine Catherine Poulain.

Vous entendrez aussi une rencontre exclusive entre le neuropsychiatre varois Boris Cyrulnik et le chanteur malien Salif Keïta. Boris Cyrulnik a récemment publié La nuit, j’écrirai des soleils aux éditions Odile Jacob.

Et enfin, on retrouvera l’artiste marocain Ahmed Soultan pour un live acoustique.

Programmation musicale :