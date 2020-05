Bonjour à tous ! Bienvenu dans cette nouvelle Librairie Francophone nouvelle formule confinée.

Nous rendrons hommage tout au long de l’émission au poète et chanteur Kabyle Idir qui nous a quitté le week-end dernier à l’âge de 70 ans. L’orient et l’occident s’unissent pour honorer sa mémoire, sa poésie et sa musique. Nous ferons une pause tous ensemble tout à l’heure pour écouter l’un de ses chants pour la paix

Et puis en fin d’émission, Mouss Amokrane du groupe Zebda et la chanteuse algérienne Souad Massi seront avec nous pour vous raconter les valeurs portées par Idir.

Nous serons aussi avec Manu Larcenet qui publie une nouvelle bande dessinée événement. Il s’interroge sur l’inspiration artistique et sur la dépression. Un album foisonnant qui fait des clins d’œil à tous les styles de la BD. "Thérapie de groupe - Tome 1 - L'étoile qui danse", publié aux Editions Dargaud.

ET puis notre séquence qui donne la parole à un éditeur ; Aujourd’hui rendez-vous avec l’ex-ministre de la culture en France Françoise Nyssen, des Editions Actes Sud.

Les coups de cœur et les coups de gueules des libraires :

Un coup de gueule de Sophie Todescato, de la Librairie Les Temps Modernes, à Orléans, en France : Quand les libraires usent du langage de la concurrence !

Un coup de cœur de Katia Courteau, de la Librairie Le Port de Tête, à Montréal, au Canada, pour « Pokko et le tambour », un livre jeunesse de Matthew Forsythe, publié aux Editions Comme des Géants (Québec) et Little Urban (Europe)

Un coup de gueule de Nathalie Clérin, de la Librairie de La Mazerine, à La Hulpe, en Belgique : Ne céder pas aux effets de mode !

Un coup de cœur de Yasmina Giaquinto, de la Librairie du Baobab, à Martigny, en Suisse, pour La Collection-jeunesse « Frissons Suisse » des Editions AUZOU SUISSE. A paraitre en ce mois de mai : « La disparue du vieux cimetière » de Catherine May

La programmation musicale :