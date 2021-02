Aujourd’hui une balade inquiétante mais lumineuse en Italie, une BD familiale un peu déjantée et l’histoire incroyable d’une comédienne turque, Voici le sommaire de cette édition !

C’est un jeune auteur devenu populaire depuis son premier roman « La chambre des merveilles » qui a connu le succès dans 26 pays et qui est en cours d’adaptation au cinéma. Julien Sandrel publie un 4ème livre qui nous emmène en Italie lors du drame du pont de gêne. Un livre sur la possibilité de choisir une famille et de quitter la noirceur de sa vie pour le soleil ! "Vers le soleil", publié aux Editions Calmann-Lévy

Florence Cestac revient avec une nouvelle BD. Elle raconte sa famille avec une tonalité proche du génie de Franquin. Drôle et sincère, un album qui fait du bien ! Il y aura tout à l’heure une grosse surprise pour vous et pour Florence ! « Un papa, une maman, une famille formidable, la mienne » publié aux Editions Dargaud

Nous irons dans l’univers de la comédie turque. Celle du cinéma mais aussi de la société. La dramaturge et scénariste Sedef Ecer publie un premier roman en français plutôt troublant : "Trésor national", publié aux Editions J.C Lattès

Et puis de la musique avec l’écrivain, réalisateur et musicien Mathias Malzieu du groupe Dyonisos qui vous présentera en avant-première le nouvel album de Dyonisos avec un concert en ligne prévu le 4 mars prochain. Ce sera dans la version télé de La Librairie Francophone multidiffusée sur RTS deux en Suisse, RTBF La Trois en Belgique, Ici Artv au Canada et sur TV5 Monde ce dimanche à 19h sur le réseau France-Belgique-Suisse. Un extrait en primeur à la radio. Une avant-première de l’avant-première en quelque sorte !

Les coups de cœur et les coups de gueule des libraires :

La programmation musicale :